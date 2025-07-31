Цискаридзе поделился редким фото с Винер и Кабаевой

Народный артист России Николай Цискаридзе в Telegram-канале поделился редкой фотографией, на которой запечатлен в компании олимпийской чемпионки Алины Кабаевой и тренера Ирины Винер. Снимок был опубликован в рамках поздравления Винер с 77-летием, которое она отмечала 30 июля.

Мне очень повезло, я с ней познакомился давно, так как Ирина Александровна очень любит балет и на протяжении многих лет приводила свою сборную на спектакли с моим участием, — написал он.

Ранее Цискаридзе рассказал, что преодолел депрессию и эмоциональное выгорание с помощью продолжительного отпуска на Канарских островах. Там артист несколько месяцев восстанавливался от работы.

До этого Николай Цискаридзе поделился, что готовится к дебюту на драматической сцене. Причем выйдет он к зрителям не под своим прославленным именем, а под псевдонимом Максим Николаев.

Кроме того, танцор считает, что успех балета Дениса Родькина «Дягилев» будет и его успехом тоже. Он признался, что ничего не знает о постановке, премьера которой должна была пройти на Новой сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России.