Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 19:19

Цискаридзе поделился редким фото с Винер и Кабаевой

Николай Цискаридзе Николай Цискаридзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист России Николай Цискаридзе в Telegram-канале поделился редкой фотографией, на которой запечатлен в компании олимпийской чемпионки Алины Кабаевой и тренера Ирины Винер. Снимок был опубликован в рамках поздравления Винер с 77-летием, которое она отмечала 30 июля.

Мне очень повезло, я с ней познакомился давно, так как Ирина Александровна очень любит балет и на протяжении многих лет приводила свою сборную на спектакли с моим участием, — написал он.

Ранее Цискаридзе рассказал, что преодолел депрессию и эмоциональное выгорание с помощью продолжительного отпуска на Канарских островах. Там артист несколько месяцев восстанавливался от работы.

До этого Николай Цискаридзе поделился, что готовится к дебюту на драматической сцене. Причем выйдет он к зрителям не под своим прославленным именем, а под псевдонимом Максим Николаев.

Кроме того, танцор считает, что успех балета Дениса Родькина «Дягилев» будет и его успехом тоже. Он признался, что ничего не знает о постановке, премьера которой должна была пройти на Новой сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России.

Николай Цискаридзе
Ирина Винер
Алина Кабаева
поздравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые раскрыли страшную правду про диетическую колу
Одна страна ЕС резко увеличила выдачу шенгенских виз гражданам России
Названа причина смерти Халка Хогана
Как правильно подготовить автомобиль к дальнему путешествию?
Певица Margo призналась, как Киркоров стал ее продюсером
Назван точный возраст, когда организм человека начинает разрушаться
Эксперт рассказал, как руководство СССР сдало позиции на Ближнем Востоке
Видео ночных ударов по Киеву обнажило серьезные проблемы ВСУ
Огненный «привет» Белоусова Трампу, Запад сливает Зеленского: что дальше
Псково-Печерский монастырь: духовная крепость России
Раскрыто, за что могут лишить гражданства России
Школы и МВД начнут обмениваться данными о детях мигрантов
Рубиновое чудо из красной смородины: джем, перед которым никто не устоит
Попросивших вернуть подаренный «Золотой павильон» японцев сравнили с детьми
В США отменили запуск космического корабля с российским космонавтом
Стало известно, когда Россия обсудит с ООН курскую авантюру ВСУ
Путин подписал закон против мигрантов-преступников
Политолог связал ультиматум Трампа с годовщиной ядерного удара по Нагасаки
«Только для мусульман»: интернет заполонили опасные объявления. Детали
Аппетитные лепешки и никакой возни: готовим грузинские чвиштари с сулугуни
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.