05 декабря 2025 в 11:56

В Театре Вахтангова ответили на предложение предоставлять бесплатные билеты

Театр Вахтангова: для бойцов СВО и студентов уже предусмотрены бесплатные билеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Федеральные театры уже предоставляют бесплатные билеты ветеранам СВО, а также учащимся театральных вузов, рассказал НСН директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок. Он назвал предложение главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной о предоставлении бесплатных билетов неактуальным.

Прежде чем что-то предлагать, надо изучать все предметы вопроса. Все федеральные театры, Фонд защитников Отечества, Министерство культуры давно подписали соглашение о взаимодействии. У нас на каждый спектакль в тысячном зале выделяются четыре бесплатных места для участников СВО и их семей, — рассказал Крок.

Директор отметил, что у молодежи также есть возможность бесплатно посещать спектакли по Пушкинской карте. По его мнению, молодые люди также могут воспользоваться правом льготной покупки билета.

Ранее зампредседателя правительства России Татьяна Голикова рассказала, что кинотеатры стали самым популярным направлением для посещения среди молодежи по программе «Пушкинская карта». На втором месте по посещаемости находятся театры, а на третьем — музеи.

