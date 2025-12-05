Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 декабря 2025 в 06:47

Раскрыто, какие советы лидеры ЕС давали Зеленскому перед переговорами с РФ

WSJ: лидеры ЕС посоветовали Зеленскому не соглашаться на предложения России

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Главы стран — членов Евросоюза посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому избегать уступок Москве без гарантий от США, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, этот совет прозвучал в ходе телефонного разговора в понедельник, 1 декабря. Европейцы подчеркнули, что именно Вашингтон должен играть решающую роль в предоставлении Украине гарантий безопасности.

В беседе участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говорится в статье. Как сообщают источники, Макрон отдельно указал на необходимость четких обязательств от США по защите Украины до согласия Киева на любые договоренности.

Этот призыв прозвучал на фоне визита американских представителей в Москву для обсуждения мирного плана. В Кремле переговоры назвали содержательными, связав их прогресс с успехами российской армии.

Позиция ЕС фактически ставит дальнейшие шаги Киева в зависимость от ясной позиции Вашингтона. При этом в США ранее выражали сомнения в способности европейских стран самостоятельно добиться урегулирования конфликта.

До этого Зеленский сообщил о намерении получить полную информацию о прошедших в Москве переговорах России и США. Детали беседы спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным будут обсуждаться на отдельной встрече в Майами.

