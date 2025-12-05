Домрачева раскрыла реакцию белорусов на нейтральный статус спортсменов

В Белоруссии нет негатива по поводу выступления спортсменов под нейтральным статусом на международных соревнованиях, заявила в интервью NEWS.ru четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева. По ее словам, в стране понимают, что у атлетов есть шанс побороться за награды и исполнить свою мечту.

Нужно начать прежде всего с того, что всем нормальным людям хочется, чтобы мир жил в мире и спокойствии. Всем спортсменам хочется соревноваться в равных с другими условиях, со своим флагом и гимном. Кого-то сегодня и вовсе не допускают до стартов. Ситуация очень непростая. Все ждут скорейшего разрешения. В Белоруссии я не видела негатива в сторону нейтральных спортсменов, люди понимают, что у кого-то из них уже и не представится шанса побороться за награды или реализовать свою физическую форму по причине быстротечности спортивной карьеры, — сказала Домрачева.

Ранее Домрачева рассказала, что первая золотая медаль на Олимпийских играх в Сочи является самой знаковой в ее карьере. Всего на счету спортсменки четыре победы на Олимпиадах.