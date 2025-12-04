Домрачева назвала самую знаковую победу в карьере

Дарья Домрачева на соревнованиях по биатлону среди женщин на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи

Бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказала, что первая золотая медаль на Олимпийских играх в Сочи является самой знаковой в ее карьере. Всего на счету спортсменки четыре победы на Олимпиадах.

Каждая из побед не похожа на другие, все гонки по-своему уникальны. В некоторых случаях немедальные гонки помнятся даже больше, чем подиумные. Самая знаковая, думаю, что это первая победа на Олимпийских играх, — сказала Домрачева.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в интервью NEWS.ru предположил, что норвежские братья-биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё резко завершили карьеру из-за боязни быть пойманными на допинге. Он напомнил, что в Италии, где пройдет зимняя Олимпиада-2026, на законодательном уровне запрещен ввоз запрещенных препаратов.

Васильев считает, что оба биатлониста не возобновят карьеру перед главным стартом четырехлетия. Он удивлен, что Йоханнес Бё закончил карьеру на самом пике. Васильев считает отговоркой слова норвежца о том, что он это сделал, поскольку соскучился по семье.