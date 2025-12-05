Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 декабря 2025 в 05:31

На Украине захотели узнать нюансы переговоров России и США

Зеленский: Украина хочет получить детали переговоров США с Россией

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о намерении получить полную информацию о прошедших в Москве переговорах России и США. Детали беседы спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным будут обсуждаться на отдельной встрече в Майами.

Вероятно, выяснением подробностей займется секретарь СНБО Рустем Умеров на встрече с Уиткоффом в США. Зеленский подчеркнул, что Киев продолжит диалог с командой главы Белого дома Дональда Трампа, стремясь получить все данные. Цель — понять аргументы России.

Ранее немецкий журнал Spiegel опубликовал расшифровку закрытого телефонного разговора лидеров ЕС с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа касалась возможного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. По информации издания, лидеры Евросоюза не доверяют США.

До этого Путин обратил внимание, что Трамп искренне стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине. По его словам, одним из ключевых мотивов республиканца являются гуманитарные соображения.

Владимир Зеленский
Владимир Путин
Стив Уиткофф
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Морское сокровище: салат «Пигалица» — безупречный вкус за 15 минут
Домрачева оценила уровень биатлонных стартов с участием россиян и белорусов
Россиянам рассказали, к чему может привести покупка живой ели с рук
Прожиточный минимум в 2026-м: что будет с пенсиями, льготами и МРОТ
Стало известно о действиях ВС РФ в тылу противника под Красноармейском
Сон о чужой беременности: знак судьбы?
На Украине захотели узнать нюансы переговоров России и США
Гороскоп на 5 декабря: кому пора в спортзал, а кого ждет разговор с родней?
Сонник: преследование и бегство — полная расшифровка видения
Названы направления РФ, популярные среди туристов стран Персидского залива
Житель Варшавы нашел в своем ботинке незваных, но милых гостей
Что делать с примерзшей дверью машины: 5 шагов, чтобы открыть и не сломать
На месте легендарных «Крестов» в Петербурге появится культурный объект
Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги
Парламент Бельгии взорвался овациями одному решению премьера
Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Германия перебросила истребители к границам России
Пожар вспыхнул в порту после атаки БПЛА на Краснодарский край
Вся Украина хочет сдаться, Зеленский — против: почему он так боится мира
В Госдуме озвучили размер фиксированной выплаты к страховой пенсии
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.