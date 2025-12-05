На Украине захотели узнать нюансы переговоров России и США Зеленский: Украина хочет получить детали переговоров США с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о намерении получить полную информацию о прошедших в Москве переговорах России и США. Детали беседы спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным будут обсуждаться на отдельной встрече в Майами.

Вероятно, выяснением подробностей займется секретарь СНБО Рустем Умеров на встрече с Уиткоффом в США. Зеленский подчеркнул, что Киев продолжит диалог с командой главы Белого дома Дональда Трампа, стремясь получить все данные. Цель — понять аргументы России.

Ранее немецкий журнал Spiegel опубликовал расшифровку закрытого телефонного разговора лидеров ЕС с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа касалась возможного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. По информации издания, лидеры Евросоюза не доверяют США.

До этого Путин обратил внимание, что Трамп искренне стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине. По его словам, одним из ключевых мотивов республиканца являются гуманитарные соображения.