05 декабря 2025 в 06:00

Домрачева оценила уровень биатлонных стартов с участием россиян и белорусов

Биатлонные соревнования с участием российских и белорусских спортсменов проходят на высоком уровне, заявила в интервью NEWS.ru четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Она похвалила организаторов за отличную подготовку и высокое качество трансляций. Она также положительно высказалась о турнире Международной лиги клубного биатлона

Радует, что выступает много спортсменов. По понятным причинам, сложно оценить объективный уровень выступлений биатлонистов относительно мировых результатов. Но на мой взгляд, уровень лидеров соревнований достаточно высок, на это дает надежды и существенный их отрыв от основной массы спортсменов. Хотя, мне кажется, что благодаря насыщенности календаря, красочным трансляциям гонок, все ребята постепенно подтягиваются к лидерам, по крайней мере стремятся составить конкуренцию, — сказала Домрачева.

Она добавила, что подобные соревнования становятся хорошим стартом и опытом для молодежи. Домрачева считает, что при возвращении на Кубок мира лучшие российские и белорусские биатлонисты смогут составить достойную конкуренцию.

Ранее Домрачева в интервью NEWS.ru заявила, что момент, когда она перепутала стрельбу из положения лежа со стойкой является главным курьезом в ее карьере. Это произошло на этапе Кубка мира в Оберхофе в 2009 году. По словам Домрачевой, тот момент стал самым известным и публичным.

