05 декабря 2025 в 07:00

Юрист ответил, чем может обернуться неправильно подобранный ник в Telegram

Юрист Салкин: за незаконный ник в Telegram грозит штраф до 2 тыс. рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Использование незаконного ника в мессенджере Telegram может повлечь за собой штраф в размере до 2 тыс. рублей или административный арест, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Кроме того, по его словам, суд может обязать нарушителя выполнять общественные работы.

В российской практике штраф за ник в Telegram возможен, если он рассматривается как публичное демонстрирование символики экстремистской организации. По ч. 1 ст. 20.3 КоАП можно получить следующие наказания: штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, или административный арест до 15 суток, или обязательные работы сроком до 100 часов, — предупредил Салкин.

Он отметил, что за повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность по ст. 282.4 УК РФ. В данном случае, по словам юриста, нарушителю грозит штраф в размере от 600 тыс. до 1 млн рублей, принудительные работы до четырех лет или лишение свободы на аналогичный срок.

Чтобы минимизировать риски, следует не использовать в имени пользователя аббревиатуры, названия, слоганы организаций и движений, запрещенных как экстремистские, террористические, а также их распространенные производные, нацистскую символику и кодовые обозначения, стилизации и варианты написания, формулировки, которые могут быть прочитаны как призывы к насилию и унижение групп, — заключил Салкин.

Ранее группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким разработала законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей за кибербуллинг. Парламентарий подчеркнул, что каждый четвертый ребенок в России сталкивался с травлей в той или иной форме.

штрафы
соцсети
Telegram
мессенджеры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Юрист ответил, чем может обернуться неправильно подобранный ник в Telegram
