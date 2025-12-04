Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 19:08

Путин раскрыл правду об отношении американских компаний к России

Путин: многие компании из США хотели бы вернуться в Россию

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Многие компании из США хотели бы вернуться в Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today. По его словам, американские предприниматели пишут ему письма с просьбой не забывать о них.

У нас есть письма от американских компаний, письма, которые они нам отправили, где они просят нас о них не забывать. Это наши бывшие партнеры, которые ушли не по своему желанию, — сказал Путин.

Ранее он заявил, что продолжительная встреча с американскими представителями была связана со сложной проработкой мирного плана США по Украине. По его словам, российская сторона не согласилась с некоторыми пунктами этого документа.

Прежде президент РФ заявил, что США предложили разделить 28 пунктов мирного плана на четыре отдельных пакета. По словам главы государства, сами предложения актуальны и обсуждаются.

Также Путин заявил, что продолжающиеся закупки ядерного топлива у России со стороны США делают необоснованными их претензии к Индии за приобретение российских энергоресурсов. Он подчеркнул нелогичность и противоречивость такой позиции Вашингтона.

Россия
Владимир Путин
США
компании
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Он заявил»: Путин напомнил об одном обещании Зеленского
Повар «догнал» трубой агрессивного кавалера незнакомки и попал за решетку
Командира ВСУ осудили за сбитый самолет с пленными украинцами
Россияне не смогут просто так попасть в Грузию с нового года
Названа дата рассмотрения спора о квартире Долиной в Верховном суде
«Не могла иначе»: Путин ответил на вопрос индийских журналистов о Крыме
Появились фото квартиры покойной экс-супруги Ефремова
В России официально заблокировали Snapchat
Посол России Андрей Келин вызван в Форин-офис
Стало известно, был ли долг по ЖКУ у умершей экс-жены Ефремова
Друг главы рехаба Антонова предположил, что его оклеветали
На Западе «слили» содержание переговоров Зеленского с лидерами ЕС
Эксперт раскрыл цель призыва Макрона прекратить удары по энергетике Украины
Пирожки из слоеного теста с яблоками: быстрый и вкусный рецепт
«Ничего не изменится»: военэксперт о массовом дезертирстве в ВСУ
Озабоченный подросток «проводил» девочку к бабушке и попал под статью УК РФ
Путин раскрыл желание России в отношении конфликта на Украине
Готовлю за 15 минут: тарталетки с печенью трески и огурцом!
Медведев рассказал о стараниях ОПК ради победы на СВО
У актера из «Питер FM» парализовало сына
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.