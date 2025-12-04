Путин раскрыл правду об отношении американских компаний к России Путин: многие компании из США хотели бы вернуться в Россию

Многие компании из США хотели бы вернуться в Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today. По его словам, американские предприниматели пишут ему письма с просьбой не забывать о них.

У нас есть письма от американских компаний, письма, которые они нам отправили, где они просят нас о них не забывать. Это наши бывшие партнеры, которые ушли не по своему желанию, — сказал Путин.

Ранее он заявил, что продолжительная встреча с американскими представителями была связана со сложной проработкой мирного плана США по Украине. По его словам, российская сторона не согласилась с некоторыми пунктами этого документа.

Прежде президент РФ заявил, что США предложили разделить 28 пунктов мирного плана на четыре отдельных пакета. По словам главы государства, сами предложения актуальны и обсуждаются.

Также Путин заявил, что продолжающиеся закупки ядерного топлива у России со стороны США делают необоснованными их претензии к Индии за приобретение российских энергоресурсов. Он подчеркнул нелогичность и противоречивость такой позиции Вашингтона.