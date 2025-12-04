Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Путин обвинил США в двойных стандартах из-за российского топлива

Путин: США покупают у России ядерное топливо и диктуют условия Индии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Продолжающиеся закупки ядерного топлива у России со стороны США делают необоснованными их претензии к Индии за приобретение российских энергоресурсов, заявил президент России Владимир Путин в интервью India Today. Он подчеркнул нелогичность и противоречивость такой позиции Вашингтона.

Что касается закупок Индией или энергоресурсов у России, то, хочу отметить, что сами Соединенные Штаты все еще покупают у нас ядерное топливо для своих атомных электростанций. Если США имеют право покупать наше топливо, почему Индия не может?сказал глава РФ.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что двусторонние связи России и Индии представляют собой привилегированное стратегическое партнерство. Он подчеркнул его исторические основы и многогранное развитие в современную эпоху, а также назвал Нью-Дели значимым партнером для Москвы.

Кроме того, газета India Today заявила, что визит Путина в Индию стал не просто очередным дипломатическим мероприятием, а важнейшим визитом для принимающей страны в текущем столетии. Издание также отметило, что премьер-министр Нарендра Моди выбрал поездку с российским лидером в одном автомобиле, что свидетельствует о близких и доверительных отношениях между политиками.

