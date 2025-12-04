Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 16:52

«Большой партнер»: Песков оценил отношения России с одной страной

Песков назвал привилегированными отношения России и Индии

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Отношения России и Индии являются привилегированным стратегическим партнерством, отличающимся исторической глубиной и развитой многогранной динамикой в современном мире, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, Нью-Дели является крупным партнером Москвы.

Это привилегированное стратегическое партнерство. Индия действительно наш большой партнер. Отношения мало того что исторические, с глубокими корнями, но и в современном мире отношения очень развитые, многогранные, — сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящий визит президента России Владимира Путина, заявила, что страна ориентирована на всеобъемлющее сотрудничество с Индией. Дипломат подчеркнула, что данная внешнеполитическая линия не зависит от текущей конъюнктуры и будет активно защищаться от любых попыток внешнего влияния, направленных на ее подрыв.

Кроме того, глава РФ заявил, что Индия является великой державой и потому обращение с ней как с британской колонией совершенно неприемлемо. Он подчеркнул, что в современном мире диалог с этой страной не может строиться по принципам, существовавшим почти восемь десятилетий назад.

