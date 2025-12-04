Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 18:33

В Индии назвали визит Путина важнейшим событием

India Today: поездка Путина в Индию стала важнейшей в XXI веке

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на авиабазе ВВС Индии Палам Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на авиабазе ВВС Индии Палам Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Поездка президента России Владимира Путина в Индию стала не просто еще одним дипломатическим приемом, а самым значимым визитом для принимающей стороны в XXI веке, сообщает газета India Today. Журналисты также обратили внимание, что премьер-министр Индии Нарендра Моди решил поехать с Путиным в одном автомобиле. По их мнению, данный факт «говорит об их теплых отношениях».

Это, возможно, самый значимый визит в Индию в XXI веке, — говорится в публикации.

Самолет Путина приземлился в Индии вечером четверга, 4 декабря. Около трапа его встретил Моди. Политики обнялись, а затем вместе прошлись по красной ковровой дорожке. После этого Путин и Моди совершили совместную поездку на автомобиле. Лидеры покинули на машине авиабазу ВВС Индии Палам.

Ранее Моди поприветствовал Путина на русском языке. Он также назвал главу государства своим другом. По словам Моди, он с нетерпением ждет предстоящих бесед с Путиным.

Как предположил политолог Юрий Самонкин, Путин и Моди могут обсудить партнерство России и Индии в сфере энергетики. По его словам, речь также может пойти о создании новых совместных торговых проектов.

Индия
Нью-Дели
Владимир Путин
Россия
Нарендра Моди
