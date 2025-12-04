Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Моди обратился к Путину на русском языке и назвал его другом

Владимир Путин и Нарендра Моди на одном автомобиле отправились из аэропорта в резиденцию премьер-министра Индии, где пройдет неформальный обед Владимир Путин и Нарендра Моди на одном автомобиле отправились из аэропорта в резиденцию премьер-министра Индии, где пройдет неформальный обед Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, МИА «Россия сегодня»
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в социальной сети X поприветствовал на русском языке президента России Владимира Путина, прибывшего в страну с официальным визитом. Он также назвал главу государства своим другом. По словам Моди, он с нетерпением ждет предстоящих бесед с Путиным.

Я рад приветствовать в Дели своего друга — президента Путина. С нетерпением жду наших встреч сегодня вечером и завтра, — сказал индийский премьер.

Моди добавил, что дружба между Россией и Индией прошла проверку временем. Он подчеркнул, что крепкие отношения принесли огромную пользу народам двух стран.

Самолет Путина приземлился в Индии вечером четверга, 4 декабря. Около трапа его встретил Моди. Политики обнялись, а затем вместе прошлись по красной ковровой дорожке.

После этого Путин и Моди совершили совместную поездку на автомобиле. Лидеры покинули на машине авиабазу ВВС Индии Палам.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, для России имеет значение оценка визита Путина не «за океаном», а в самой Индии. Так он прокомментировал теплый прием российского лидера в южноазиатской стране.

