Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 18:07

«Проверена временем»: Моди оценил дружбу России и Индии

Моди: дружба РФ и Индии проверена временем и принесла пользу народам двух стран

Нарендра Моди Нарендра Моди Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Дружба между Россией и Индией прошла проверку временем, заявил премьер-министр южноазиатской страны Нарендра Моди в приветственном сообщении по случаю визита президента РФ Владимира Путина в Дели. В заявлении, опубликованном в соцсети X, он подчеркнул, что крепкие отношения принесли огромную пользу народам двух стран.

Я рад приветствовать в Дели своего друга — президента Путина. С нетерпением жду наших встреч сегодня вечером и завтра. Дружба между Индией и Россией проверена временем, она принесла огромную пользу нашим народам, — заявил Моди.

Ранее в Сети появились кадры, на которых Путин и Моди совершают совместную поездку на автомобиле. На записи видно, как они сидят рядом на заднем сиденье внедорожника. Премьер-министр Индии и президент России улыбались и беседовали друг с другом. Лидеры покинули на машине авиабазу ВВС Индии Палам.

Президент России прибыл 4 декабря в Индию, где его сразу у трапа самолета встретил премьер-министр республики. Лидеры пожали друг другу руки и обнялись. Это первый визит Путина в страну после начала специальной военной операции. В ходе визита президент РФ примет участие в 23-м ежегодном российско-индийском саммите. На повестке — переговоры о дальнейшем развитии двусторонних связей, обсуждение региональной и международной ситуации.

Индия
Нарендра Моди
Владимир Путин
Россия
визиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Повар «догнал» трубой агрессивного кавалера незнакомки и попал за решетку
Командира ВСУ осудили за сбитый самолет с пленными украинцами
Россияне не смогут просто так попасть в Грузию с нового года
Названа дата рассмотрения спора о квартире Долиной в Верховном суде
«Не могла иначе»: Путин ответил на вопрос индийских журналистов о Крыме
Появились фото квартиры покойной экс-супруги Ефремова
В России официально заблокировали Snapchat
Посол России Андрей Келин вызван в Форин-офис
Стало известно, был ли долг по ЖКУ у умершей экс-жены Ефремова
Друг главы рехаба Антонова предположил, что его оклеветали
На Западе «слили» содержание переговоров Зеленского с лидерами ЕС
Эксперт раскрыл цель призыва Макрона прекратить удары по энергетике Украины
Пирожки из слоеного теста с яблоками: быстрый и вкусный рецепт
«Ничего не изменится»: военэксперт о массовом дезертирстве в ВСУ
Озабоченный подросток «проводил» девочку к бабушке и попал под статью УК РФ
Путин раскрыл желание России в отношении конфликта на Украине
Готовлю за 15 минут: тарталетки с печенью трески и огурцом!
Медведев рассказал о стараниях ОПК ради победы на СВО
У актера из «Питер FM» парализовало сына
Путин раскрыл правду об отношении американских компаний к России
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.