«Проверена временем»: Моди оценил дружбу России и Индии Моди: дружба РФ и Индии проверена временем и принесла пользу народам двух стран

Дружба между Россией и Индией прошла проверку временем, заявил премьер-министр южноазиатской страны Нарендра Моди в приветственном сообщении по случаю визита президента РФ Владимира Путина в Дели. В заявлении, опубликованном в соцсети X, он подчеркнул, что крепкие отношения принесли огромную пользу народам двух стран.

Я рад приветствовать в Дели своего друга — президента Путина. С нетерпением жду наших встреч сегодня вечером и завтра. Дружба между Индией и Россией проверена временем, она принесла огромную пользу нашим народам, — заявил Моди.

Ранее в Сети появились кадры, на которых Путин и Моди совершают совместную поездку на автомобиле. На записи видно, как они сидят рядом на заднем сиденье внедорожника. Премьер-министр Индии и президент России улыбались и беседовали друг с другом. Лидеры покинули на машине авиабазу ВВС Индии Палам.

Президент России прибыл 4 декабря в Индию, где его сразу у трапа самолета встретил премьер-министр республики. Лидеры пожали друг другу руки и обнялись. Это первый визит Путина в страну после начала специальной военной операции. В ходе визита президент РФ примет участие в 23-м ежегодном российско-индийском саммите. На повестке — переговоры о дальнейшем развитии двусторонних связей, обсуждение региональной и международной ситуации.