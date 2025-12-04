Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 22:09

Пожилого американца арестовали за попытку купить ребенка

Independent: 73-летнего жителя Луизианы арестовали при попытке купить младенца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Луизиане задержан пожилой мужчина, подозреваемый в попытке приобрести 10-месячную девочку, пишет Independent. 73-летний Хауэлл Джин Пентон был арестован 29 ноября в городе Энджи.

Согласно расследованию детективов из округа Вашингтон, мужчина обратился к матери ребенка в аукционном доме Angie Auction House с предложением продать ему ее дочь. После подтверждения этой информации в рамках спецоперации был получен ордер, и Пентон был задержан.

Мотивы его действий сейчас выясняются. Расследование продолжается, и владельцы аукционного дома Angie Auction House полностью сотрудничают со следствием.

Ранее сообщалось, что врач из Мичигана Уильям Мердок был задержан при попытке купить пятилетнюю девочку у ее матери с целью сексуального насилия. Инцидент произошел в ходе специальной полицейской операции, когда мужчина раскрыл свои преступные намерения в переписке с подставным офицером. Также в телефоне доктора были найдены сообщения, в которых он описывал свои намерения и разные сценарии сексуальных контактов с малолетней.

