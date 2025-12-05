Названы направления РФ, популярные среди туристов стран Персидского залива

Жители стран Персидского залива все чаще выбирают для отдыха российские регионы, включая такие города, как Казань и Сочи, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Вениамин Каганов. По его словам, их интерес постепенно смещается от стандартных поездок в Москву и Санкт-Петербург в сторону разнообразия и ярких впечатлений.

Интерес туристов из стран Персидского залива постепенно смещается от стандартных маршрутов Москва — Санкт-Петербург в сторону роста разнообразия и ярких впечатлений. Ключевыми драйверами роста стали такие факторы, как введение прямых авиарейсов между ключевыми городами, упрощение визового режима, растущая уникальность маршрутов и качество сервиса. Казань представляет собой идеальное направление для знакомства с мусульманской Россией. Крайне популярны для восточных туристов Сочи и Красная Поляна, которые предлагают горный и морской отдых в одном месте, — пояснил Каганов.

Он также отметил, что спросом пользуются и короткие туры в старинные русские города, которые позволяют ближе познакомиться с культурой страны. По словам профессора, туристы из стран Персидского залива ценят роскошь, комфорт и возможность соблюдать религиозные практики.

Все больше туристов из стран Персидского залива стремятся в Сибирь и на Дальний Восток. По-прежнему популярны города Золотого кольца: Сергиев Посад, Суздаль, Владимир — для погружения в настоящую, древнюю Русь. Большинство восточных туристов предпочитают роскошь и комфорт, приезжают большими семьями с детьми, прислугой. Основные поездки приходятся на лето, для них это спасение от 50-градусной жары дома. Очень востребованы новогодние праздники. Рамадан также становится популярным временем для поездок, так как в России легче соблюдать религиозные практики в более прохладном климате, — резюмировал Каганов.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь заявила, что короткие поездки позволяют отвлечься от рутины и бытовых забот. По ее словам, россияне все чаще выбирают для поездок города, путь до которых составляет не более трех часов.