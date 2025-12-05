Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 декабря 2025 в 05:15

Названы направления РФ, популярные среди туристов стран Персидского залива

Профессор Каганов: жители стран Персидского залива предпочитают туры в Казань

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жители стран Персидского залива все чаще выбирают для отдыха российские регионы, включая такие города, как Казань и Сочи, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Вениамин Каганов. По его словам, их интерес постепенно смещается от стандартных поездок в Москву и Санкт-Петербург в сторону разнообразия и ярких впечатлений.

Интерес туристов из стран Персидского залива постепенно смещается от стандартных маршрутов Москва — Санкт-Петербург в сторону роста разнообразия и ярких впечатлений. Ключевыми драйверами роста стали такие факторы, как введение прямых авиарейсов между ключевыми городами, упрощение визового режима, растущая уникальность маршрутов и качество сервиса. Казань представляет собой идеальное направление для знакомства с мусульманской Россией. Крайне популярны для восточных туристов Сочи и Красная Поляна, которые предлагают горный и морской отдых в одном месте, — пояснил Каганов.

Он также отметил, что спросом пользуются и короткие туры в старинные русские города, которые позволяют ближе познакомиться с культурой страны. По словам профессора, туристы из стран Персидского залива ценят роскошь, комфорт и возможность соблюдать религиозные практики.

Все больше туристов из стран Персидского залива стремятся в Сибирь и на Дальний Восток. По-прежнему популярны города Золотого кольца: Сергиев Посад, Суздаль, Владимир — для погружения в настоящую, древнюю Русь. Большинство восточных туристов предпочитают роскошь и комфорт, приезжают большими семьями с детьми, прислугой. Основные поездки приходятся на лето, для них это спасение от 50-градусной жары дома. Очень востребованы новогодние праздники. Рамадан также становится популярным временем для поездок, так как в России легче соблюдать религиозные практики в более прохладном климате, — резюмировал Каганов.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь заявила, что короткие поездки позволяют отвлечься от рутины и бытовых забот. По ее словам, россияне все чаще выбирают для поездок города, путь до которых составляет не более трех часов.

туристы
Россия
Казань
Сочи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Морское сокровище: салат «Пигалица» — безупречный вкус за 15 минут
Домрачева оценила уровень биатлонных стартов с участием россиян и белорусов
Россиянам рассказали, к чему может привести покупка живой ели с рук
Прожиточный минимум в 2026-м: что будет с пенсиями, льготами и МРОТ
Стало известно о действиях ВС РФ в тылу противника под Красноармейском
Сон о чужой беременности: знак судьбы?
На Украине захотели узнать нюансы переговоров России и США
Гороскоп на 5 декабря: кому пора в спортзал, а кого ждет разговор с родней?
Сонник: преследование и бегство — полная расшифровка видения
Названы направления РФ, популярные среди туристов стран Персидского залива
Житель Варшавы нашел в своем ботинке незваных, но милых гостей
Что делать с примерзшей дверью машины: 5 шагов, чтобы открыть и не сломать
На месте легендарных «Крестов» в Петербурге появится культурный объект
Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги
Парламент Бельгии взорвался овациями одному решению премьера
Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Германия перебросила истребители к границам России
Пожар вспыхнул в порту после атаки БПЛА на Краснодарский край
Вся Украина хочет сдаться, Зеленский — против: почему он так боится мира
В Госдуме озвучили размер фиксированной выплаты к страховой пенсии
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.