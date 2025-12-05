Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 декабря 2025 в 07:02

Британия готова передать Киеву российские активы на $10,6 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правительство Великобритании готово передать Украине замороженные российские активы в размере 8 млрд фунтов (более 815,8 млрд рублей), передает The Times со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По данным газеты, британские власти хотят согласовать единую позицию западных стран по поводу «репарационного кредита». В материале сказано, что в настоящее время Лондон еще не разработал приемлемый способ конфискации активов для передачи их Киеву.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен принять решение по замороженным активам России. Его призыв прозвучал на фоне крупнейшего коррупционного скандала в стране и отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

После этого представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь выступил против передачи российских активов Киеву и любых односторонних санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Совбезом Организации Объединенных Наций. Дипломат призвал все стороны создавать условия для мирных переговоров.

