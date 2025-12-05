В России обозначили условия для возвращения итальянских брендов Глава Союза ТЦ Шакиров: бренды Италии вернутся в Россию на условиях депозитов

Западные бренды, в том числе из Италии, смогут вернуться в Россию на условиях депозитов, заявил НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров. Он отметил, что соответствующие ценные активы позволят перекрыть убытки отечественных ТЦ в случае очередного ухода иностранных компаний.

Союз торговых центров готов вернуть ушедшие бренды обратно. Конечно, осадок от их ухода остался, поэтому будут новые условия для их возвращения на рынок РФ. Они будут заходить на условиях депозитов. Если они решат уйти во второй раз, эти депозиты должны перекрывать все потери торговых центров, — подчеркнул Шакиров.

Он отметил, что Италия хочет вернуться на рынок России одной из первых, однако сейчас ей мешают санкции. По прогнозу эксперта, «после всех политических решений» экономические отношения с итальянцами начнут восстанавливать быстрее, чем с другими странами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что целый ряд покинувших страну иностранных компаний начал повторно регистрировать свои товарные знаки. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин говорил об отсутствии препятствий возвращению зарубежных брендов.