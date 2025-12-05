Бузова дала предновогодний совет россиянам Певица Бузова: перед Новым годом нужно немного поныть

Если тяжело, то необходимо немного пожаловаться, и станет легче, заявила KP.RU телеведущая и певица Ольга Бузова. По ее словам, это поможет выглядеть отдохнувшими.

Если хочется жаловаться — жалуйтесь, если хочется ныть — можно чуть-чуть поныть. Но глобально говорить, какой тяжелый месяц впереди, я не хочу, — заявила Бузова.

По ее словам, это ее личный лайфхак, который позволяет хорошо выглядеть даже при сильных нагрузках. Телеведущая отметила, что не собирается жаловаться на плотный график и рада предстоящим концертам.

Ранее Бузова заявила, что восстановила доступ к своему аккаунту в социальных сетях, который был взломан мошенниками в октябре. Она сообщила, что злоумышленники размещали на ее странице ложные сведения, включая информацию о мнимом усыновлении ребенка.