05 декабря 2025 в 13:42

Бузова дала предновогодний совет россиянам

Певица Бузова: перед Новым годом нужно немного поныть

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Если тяжело, то необходимо немного пожаловаться, и станет легче, заявила KP.RU телеведущая и певица Ольга Бузова. По ее словам, это поможет выглядеть отдохнувшими.

Если хочется жаловаться — жалуйтесь, если хочется ныть — можно чуть-чуть поныть. Но глобально говорить, какой тяжелый месяц впереди, я не хочу, — заявила Бузова.

По ее словам, это ее личный лайфхак, который позволяет хорошо выглядеть даже при сильных нагрузках. Телеведущая отметила, что не собирается жаловаться на плотный график и рада предстоящим концертам.

Ранее Бузова заявила, что восстановила доступ к своему аккаунту в социальных сетях, который был взломан мошенниками в октябре. Она сообщила, что злоумышленники размещали на ее странице ложные сведения, включая информацию о мнимом усыновлении ребенка.

