Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 декабря 2025 в 13:48

В МИД РФ озвучили, как Россия разоблачает западных покровителей Киева

Мирошник обвинил Запад в том, что он является соучастником преступлений ВСУ

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Западные страны являются соучастниками преступлений, которые совершает украинское руководство и ВСУ, заявил в кулуарах пресс-конференции «Преступления киевского режима против женщин и детей» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, перед Россией стоит задача предоставить доказательства их преступной деятельности.

Они (Запад. — NEWS.ru) просто являются соучастниками. Поэтому надеяться на то, что они возьмут и посыпят себе голову пеплом, практически нет никакого смысла. Наша задача сформировать максимально многочисленное негативное отношение <...> к игнорированию норм гуманитарного права среди мирового большинства. Должна кардинально поменяться ситуация для того, чтобы те, кто сегодня платят деньги киевскому режиму, признали, что и киевский режим преступный, и их деятельность по его финансированию преступна, — заявил Мирошник.

Он добавил, что перед Россией стоит задача насытить информационное пространство, предоставить всем заинтересованным сторонам факты и на основании этого уже двигаться к обозначенным целям. По словам Мирошника, украинское руководство и его западные помощники должны ответить за свои преступления. Он добавил, что партнеры Украины «прикрывают» страну на международных площадках.

Ранее сообщалось, что во время нахождения ВСУ в Курской области жительница Суджи Елена подверглась пыткам из-за автомобиля. Она заявила, что все произошло ранним утром: украинские военные подъехали на четырех БТР и устроили дымовую завесу под окнами. Позже, по словам Елены, они начали ее пытать и обожгли ей руки.

