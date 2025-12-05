Иммунолог ответила, как избежать аллергии на искусственную ель

Перед установкой искусственной ели ее необходимо хорошо промыть и просушить — это поможет избежать аллергии, рассказала «Чемпионату» аллерголог-иммунолог медицинского центра Елена Нор. Она отметила, что хранить елку необходимо в сухом месте.

Иммунолог объяснила, что аллергические реакции может вызвать не само дерево и материалы, из которого оно сделано, а то, что скапливается на дереве или входит в его состав. По ее словам, со временем на елке могут накапливаться пыль и плесень.

Нор отметила, что перед установкой необходимо хорошо проветрить помещение. Она также посоветовала выбирать модели из более качественных и менее токсичных материалов.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина рассказала, что украшение елки матовыми новогодними шарами снизит вероятность проявления интереса со стороны кошки. По ее словам, праздничную атрибутику следует размещать в зоне недосягаемости для питомца.