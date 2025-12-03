Российские войска могут полностью отрезать противника от моря, взяв под контроль Одессу и Николаев, а также освободить всю территорию Донецкой Народной Республики в течение полугода, тем временем уже к Новому году на поле боя может быть объявлено перемирие. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Украину уже скоро «отрежут» от моря

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал слова президента Владимира Путина, пригрозившего отрезать Украину от выхода к морю в ответ на пиратство. По его мнению, российские военные могут взять под контроль Одессу и Николаев после атак на танкеры у берегов Турции. Журавлев уверен, что это станет закономерным продолжением специальной военной операции.

Его коллега, депутат Дмитрий Певцов, считает, что Россия должна быть готова к силовому решению кризиса на Украине и освобождению своих исторических земель, включая Одессу. По его мнению, именно так должен решиться вопрос о мире на русской земле.

ВС РФ одним маневром заполучили новый выход к Гуляйполю

Министерство обороны объявило, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области. В операции участвовали военнослужащие группировки «Восток».

Как объяснили в ведомстве, после освобождения Червоного российские войска получили дополнительный выход к Гуляйполю. Это значительно осложнило противнику удержание обороны на данном участке линии боевого соприкосновения.

Вместе с этим российские военнослужащие полностью освободили Красноармейск. По словам военного корреспондента Александра Коца, об этом свидетельствуют российские флаги по всему городу. По его мнению, именно это доминирование позволяет Москве вести переговоры с позиции силы, а не идти на компромиссы.

Названы сроки полного освобождения ДНР

Как предположил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, российские войска могут полностью освободить территорию Донецкой Народной Республики в течение полугода. По его словам, текущие задачи российской армии сосредоточены на Покровско-Мирноградском направлении.

Кнутов отметил, что в качестве одного из возможных вариантов развития событий рассматривается сценарий, при котором украинское руководство может объявить о досрочных выборах. Однако, отметил эксперт, даже смена власти на Украине вряд ли кардинально изменит ситуацию на фронте.

Кнутов считает, что вынудить противника перебросить часть своих резервов из ДНР может наступление российских войск под Запорожьем. По его словам, этот шаг поможет военнослужащим ускорить полное освобождение Донбасса.

Под Харьков перебросили военных преступников

Как узнали источники в российских силовых структурах, украинское командование для усиления обороны под Старым Салтовом на Харьковском направлении перебросило туда 63-ю механизированную бригаду. Ранее она понесла значительные потери в районе Красного Лимана. Кроме того, бригада была уличена в убийствах мирных жителей.

Тем временем в Сумской области Служба безопасности Украины инициировала проверку в отношении командования одного из подразделений армии. Речь идет о 225-м отдельном штурмовом полке, дислоцированном в указанном регионе.

Отмечается, что данное воинское формирование участвовало в боевых действиях на территории Курской области. Полк также упоминался в сводках в рамках наступления группировки войск «Север» ВС РФ.

Стоит ли ждать новогоднего перемирия

По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, в зоне проведения специальной военной операции действительно может быть объявлено новогоднее перемирие. Однако, по его словам, реализация данной инициативы будет зависеть в том числе от действий украинской стороны.

Вместе с этим, как считает Кнутов, при отключении спутниковой системы Starlink Вооруженные силы Украины потерпят сокрушительное поражение. По его словам, если США перестанут передавать Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot, снаряды HIMARS и ATACMS, то украинская армия продержится не больше месяца.

