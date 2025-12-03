Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 декабря

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 3 декабря?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 3 декабря

Ночью на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков БПЛА Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Первышов.

«На место оперативно прибыли пожарные расчеты и представители правоохранительных органов. Привлечены все необходимые силы и средства», — написал политик.

Этой же ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, информировала пресс-служба Минобороны РФ. В частности, 26 БПЛА сбили над территорией Белгородской области.

Еще 22 дрона уничтожили над территорией Брянской области, 21 БПЛА — над территорией Курской области, 16 — над территорией Ростовской области, семь БПЛА — над территорией Астраханской области, шесть дронов — над территорией Саратовской области, четыре — над территорией Воронежской области.

Кроме того, средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, пытавшиеся атаковать Саратовскую область, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин. По его информации, инцидент произошел в Петровском районе.

«Над Петровским районом ликвидированы БПЛА. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы», — написал Бусаргин.

Губернатор Ростовской области передавал, что дроны противника сбили в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах.

«Минувшей ночью в Ростовской области БПЛА уничтожены в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. Информация о последствиях уточняется. Главное, что никто из людей не пострадал», — сообщил политик.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 2 декабря опасность атаки беспилотников была объявлена в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Миляев в своем Telegram-канале.

Российские системы противовоздушной обороны за последние сутки перехватили три ракеты «Нептун», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Также сбито 97 БПЛА.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые ракеты большой дальности „Нептун“ и 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины совершили атаку на мирных жителей Каспийска с целью усилить напряженность в регионе, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, украинская армия осознает, что удары по военным объектам не принесут результата.

