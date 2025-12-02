РФ покарала Украину, жесткий ответ за Новороссийск: что будет дальше

Медицинские работники накричали на Маргариту Симоньян в больнице, инсайдеры узнали о возможных планах России и США заключить мир без учета мнения Украины, ВС РФ дали мощный ответ Киеву за удары по Новороссийску — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как Россия ответила Украине за удар по Новороссийску?

Киев официально взял на себя ответственность за атаки на два коммерческих танкера в Черном море, о чем сообщили CNN и Reuters со ссылкой на свои источники в службе безопасности Украины. По их данным, операция была проведена совместно СБУ и ВМС Украины с использованием морских беспилотников Sea Baby. Сначала 28 ноября был атакован танкер Kairos, следовавший в Новороссийск и находившийся недалеко от острова Кефкен, после чего целью удара стал танкер Virat. Экипажи обоих судов были успешно эвакуированы.

Утром 29 ноября Вооруженные силы Украины также атаковали безэкипажными катерами выносное причальное устройство Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. В КТК заявили, что дальнейшая эксплуатация поврежденного причала невозможна, однако разлива нефти и пострадавших удалось избежать.

По данным военкоров, в ответ ВС РФ нанесли мощнейшие удары. В частности, в ночь на 1 декабря массированной атаке беспилотников «Герань» подверглись военные объекты в поселке Овидиополе в Одесской области, а также в Черниговской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, сообщил блогер Олег Царев в Telegram-канале.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев написал в Telegram-канале, что в Николаеве в ночь на 1 декабря была зафиксирована активность БПЛА над заводом «Заря-Машпроект», который является одним из ключевых украинских предприятий по производству беспилотников. В Чугуевском районе, по его данным, нанесены удары по объектам логистики, в Днепропетровской области — по маршруту перемещения ВСУ, в Павлограде — по транспортно-складскому узлу ВСУ.

БПЛА «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

По мнению военных аналитиков, это лишь начало жесткого ответа за Новороссийск. Как писал Telegram-канал «Дневник Разведчика», Москва может готовиться перейти к уничтожению морской логистики Украины.

«Ранее до последнего соблюдался негласный порядок: море считалось нейтральной зоной. <…> Украина намеренно пошла на срыв достигнутых договоренностей, как это уже не раз бывало. В ответ Москва может готовиться перейти к уничтожению морской логистики Украины, в первую очередь портовой инфраструктуры в Одессе. Рассматривается вариант уничтожения судов, идущих в украинские порты, даже если они идут под флагами третьих стран. Ставка будет сделана на подлодки ЧФ и крылатые ракеты», — отметил источник.

Кроме того, по данным Telegram-канала INSIDER BLACK, в Москве могут составить список мер по противодействию подобным атакам. По данным источников, в этом вопросе была запрошена помощь у Анкары, однако ответа не последовало.

«Нужно признать, что Турция помогать нам бороться с провокациями и террористическими атаками со стороны ВСУ фактически не готова. Поэтому придется справляться своими силами. Нужно усилить военную защиту для танкеров, перевозящих и транспортирующих российскую нефть. Тема очень серьезная», — сообщили источники.

Кроме того, авторы INSIDER BLACK считают, что наиболее вероятный сценарий на ближайший год — продолжение СВО без резких политических решений. По оценке источников, главная задача Москвы на 2026 год — взятие территории ДНР под полный контроль. При этом, как считают инсайдеры, ВС РФ не планируют брать в лоб мощный укрепрайон Славянско-Краматорской агломерации. После выполнения соответствующего плана, как говорит источник, Украине будет поставлен новый ультиматум — вывод ВСУ из Запорожской области.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

За что медики нахамили Симоньян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что на нее и ее 12-летнюю дочь накричали в больнице. Она также рассказала, что испытала стыд после жалобы медиков на зарплаты.

«С 12-летней дочкой мы попали в больницу, и женщины в регистратуре орали так на меня и ребенка. На меня очень давно никто не орал. Я от этого отвыкла», — подчеркнула журналистка.

Симоньян уточнила, что одна из работниц регистратуры узнала ее и попросила передать министру здравоохранения: «Нам не платят за то, чтобы мы нормально разговаривали». Редактор предположила, что женщина «по большой нужде» пошла работать в больницу за небольшую зарплату.

«Потому что я вижу: вот сидит женщина, которая по большой нужде пошла работать в эту регистратуру, и зарплата у нее, наверное, 18 тысяч рублей. А я стою, <...> не испытывая никакой нужды», — отметила Симоньян.

Главный редактор RT борется с онкологическим заболеванием. Она рассказывала, что 20 октября начала курс химеотерапии, на фоне процедуры у Симоньян выпали волосы. Журналистка подчеркивала, что на телевидении будет появляться в парике. Редактор также заявляла, что лечится и готова к любому исходу, а «Господь сам решает, кого и когда забирать».

Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему мир на Украине возможен и без учета мнения Киева

Есть вероятность, что мир на Украине будет заключен без участия Киева, считают инсайдеры. В частности, Telegram-канал INSIDER-T писал, что Вашингтон и Москва могут обсуждать модель, в которой ключевые параметры урегулирования фиксируются двусторонне — между США и Россией, а Украина в этом процессе выступает не стороной, а объектом договоренностей.

«Россия берет на себя обязательство не продвигаться дальше линии, согласованной с США. В ответ Штаты дают гарантию, что не будут принимать Украину в НАТО и не будут предоставлять военную помощь для обороны территорий, которые Вашингтон и Москва определят как зоны российских интересов», — рассказал инсайдер.

По его данным, Украине в этом сценарии не нужно ничего выполнять.

«Если Россия выходит за оговоренную линию — США возвращают помощь. Если остается в пределах — помощь прекращается. Это система „красных зон“, нарисованных без участия Украины», — уточнил информатор.

Источник подчеркнул: такая архитектура рассматривается как наиболее удобная для Вашингтона и Москвы, поскольку она не требует согласия Киева, ведь Украина — слишком нестабильный, зависимый и политически слабый игрок, чтобы на нее опираться в долгосрочных гарантиях.

При этом, по сведениям информаторов, в Москве также могут готовить свой ответ на американский план из 28 пунктов. По их словам, Россия может формировать двухступенчатый план, где первая часть не предполагает никаких подписаний между Москвой и Киевом.

Согласно заверениям инсайдеров, вторая часть плана может предусматривать следующие пункты: ВСУ необходимо ограничить по отдельным типам войск, русскому языку придать статус регионального в части областей, а также установить взаимную амнистию, отказ от расследований и преследований.

Как отмечают авторы материала, отдельное положение касается замороженных российских активов. По одной из версий, Россия может предложить следующие компромиссы: поставки энергоносителей Украине по сниженным тарифам на срок 10 лет, беспошлинную торговлю с РФ по отдельным товарным группам.

Читайте также:

Костры рябин и ушиб мозга: нижегородца избили на концерте Шуфутинского

Цены на алкоголь к Новому году: когда подорожает, как отличить подделку

Удары по Украине сегодня, 2 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия

Мать покрывала садиста: отчим до смерти забил падчерицу скалкой

Взялся за горло во время секса: кавказец задушил путану в отеле и скрылся