День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 10:32

Удары по Украине сегодня, 2 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия

Военнослужащие ВС РФ Военнослужащие ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы России сегодня ночью, 2 декабря, нанесли удар по объектам военной инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 2 декабря

Российские военные в ночь на 2 декабря нанесли удар по объектам Вооруженных сил Украины в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Болграде Одесской области целью была военная логистика региона. Поражен газовый объект в Днепропетровской области: южнее Приорельского зафиксирован пожар», — отметил он, опубликовав кадры последствия ракетных ударов по пункту сборки БПЛА в Днепропетровске.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в период с 1 на 2 декабря в Николаевской области целями ударов стали промышленная зона и территории предприятий у турбинного завода, склады с боекомплектами и горюче-смазочными материалами, позиции ПВО на южном направлении, в Днепропетровской области — логистические узлы и энергообъекты, в Черниговской области — объекты энергосистемы, локальные узлы связи, склады снабжения в пригородах, в Харьковской области — военная инфраструктура, в Одесской области — склады в Болградском районе, маршруты подвоза в сторону Приднестровья, полигон рядом с городом и энергообъекты.

«Основным событием суток стал массовый налет БПЛА по объектам Болграда (Одесская область) — около 11 дронов. Характер ударов указывает на режим точечной работы по узлам обслуживания БПЛА, подстанциям и районам военных баз, а также на испытание реакции ПВО в регионах, которые обычно активизируются в более поздние часы. Массовая серия по Болграду подтверждает, что южный коридор Одесской области снова рассматривается как критический канал для логистики и обслуживания техники и был целенаправленно „выбит“ серией дронов», — заявил подпольщик в авторском Telegram-канале.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 2 декабря: 8 тысяч трупов, что после Волчанска

Жестокий мороз и холод до −15? Погода в Москве в конце декабря: чего ждать

Ураганный ветер и дубак до −10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

ВС РФ
ВСУ
новости
удары
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ректор предложил ввести правила маркировки дипломных работ
Секс в апарт-отеле закончился убийством и уголовным делом
Американист раскрыл, каких территорий могут лишиться США
Россиянина осудили за попытку сбить самолет дроном
Суди принял окончательное решение по имуществу экс-работника МВД
Врач перечислил самые распространенные неврологические болезни россиян
Топ-менеджер ВТБ написал пьесу по Шекспиру о курсе рубля
Драма о волонтерах «СВОИ» вышла в онлайн-прокат
Бывшую девушку Гуфа осудили за мошенничество с «беременностью»
«Морская эскалация»: военкор увидел скрытый смысл в атаке на Midvolga 2
Южнокорейский автогигант зарегистрировал товарный знак в России
«Знаковое событие»: военэксперт об освобождении Красноармейска и Волчанска
Турция вышла на украинский след в атаке на российский танкер в Черном море
Почему не работает WhatsApp 2 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Военэксперт ответил, отправят ли Сырского в отставку после провалов ВСУ
В Кремле раскрыли время встречи Путина и Уиткоффа
Раскрыты детали атаки на российский танкер Midvolga 2 у берегов Турции
Нетрезвая пассажирка задержала рейс из Дубая в Москву
Песков заявил об отсутствии диалога с Европой по одному вопросу
Олимпийский чемпион назвал главную проблему российского биатлона
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.