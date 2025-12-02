Удары по Украине сегодня, 2 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 2 декабря, нанесли удар по объектам военной инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 2 декабря

Российские военные в ночь на 2 декабря нанесли удар по объектам Вооруженных сил Украины в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Болграде Одесской области целью была военная логистика региона. Поражен газовый объект в Днепропетровской области: южнее Приорельского зафиксирован пожар», — отметил он, опубликовав кадры последствия ракетных ударов по пункту сборки БПЛА в Днепропетровске.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в период с 1 на 2 декабря в Николаевской области целями ударов стали промышленная зона и территории предприятий у турбинного завода, склады с боекомплектами и горюче-смазочными материалами, позиции ПВО на южном направлении, в Днепропетровской области — логистические узлы и энергообъекты, в Черниговской области — объекты энергосистемы, локальные узлы связи, склады снабжения в пригородах, в Харьковской области — военная инфраструктура, в Одесской области — склады в Болградском районе, маршруты подвоза в сторону Приднестровья, полигон рядом с городом и энергообъекты.

«Основным событием суток стал массовый налет БПЛА по объектам Болграда (Одесская область) — около 11 дронов. Характер ударов указывает на режим точечной работы по узлам обслуживания БПЛА, подстанциям и районам военных баз, а также на испытание реакции ПВО в регионах, которые обычно активизируются в более поздние часы. Массовая серия по Болграду подтверждает, что южный коридор Одесской области снова рассматривается как критический канал для логистики и обслуживания техники и был целенаправленно „выбит“ серией дронов», — заявил подпольщик в авторском Telegram-канале.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

