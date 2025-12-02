Наступление ВС РФ на Харьков 2 декабря: 8 тысяч трупов, что после Волчанска

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 2 декабря 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении во вторник, 2 декабря: обстановка на фронте сегодня

«Освобожден город Волчанск! Общая площадь освобожденной территории составила около 70 кв. км. При этом противник понес значительные потери: более 23 тыс. человек, из них не менее 8 тыс. убитыми. Волчанск — крупный населенный пункт Харьковской области, где на начало 2023 года проживало порядка 17 тыс. человек. Киевский режим превратил город в крупный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций и мощной линией обороны по реке Волчьей. Для обороны противник использовал крупные промышленные предприятия на территории города, такие как Волчанский агрегатный завод и Элеватор. Освобождение Волчанска открыло дорогу на Старый Салтов и Белый Колодезь, а также способствует значительному расширению зоны безопасности возле российской границы. В настоящее время продолжается зачистка прилегающих населенных пунктов», — передает «Дневник десантника».

Военкор Александр Коц рассказал, куда российская армия направится дальше после освобождения Волчанска.

«Бои за Волчанск шли с мая 2024-го. Российская армия закрепилась на окраинах этого города-двадцатитысячника в ходе нового наступления в Харьковской области и завязала ожесточенные уличные бои. ВСУ на этом участке фронта задействовали свои лучшие части, однако группировка войск „Север“ смогла создать преимущество в малом воздухе и выдавить противника из застройки. Освобождение Волчанска позволяет частично решить задачу создания буферной зоны между Харьковской и Белгородской областями. О ее актуальности вчера вновь сказал президент. Противнику будет гораздо сложнее обстреливать Белгородчину артиллерией и терроризировать дронами. Но чтобы надежно обезопасить нашу территорию, фронт надо двигать южнее», — отметил он.

По словам Коца, Волчанск — это ключ к междуречью Северского Донца и Оскола, серьезных линий обороны и укрепрайонов здесь нет вплоть до Великого Бурлука.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Если наступление „Севера“ на этом направлении поддержит встречным продвижением от Купянска группировка „Запад“, значительная часть Харьковской области окажется отрезанной от „большой“ Украины. Наконец, из Волчанска можно наступать и на сам Харьков. Маловероятно, что мы будем пытаться его брать. Но если подойти ближе, артиллерия и расчеты БПЛА смогут наносить точечные удары по размещенным в городе ПВД, арсеналам, стоянкам техники. Под угрозой окажутся украинские дальнобойные средства поражения, в частности развернутые в Харькове РСЗО HIMARS. Русский солдат демонстрирует высший пилотаж в международной дипломатии, ежедневно усиливая нашу переговорную позицию», — добавил военкор.

«Северный ветер» передает, что на Харьковском направлении после освобождения Волчанска бои постепенно перенеслись на прилегающие населенные пункты и лесные массивы.

«Российская авиация и ТОС продолжают уничтожать позиции ВСУ. Деморализованный противник отступает, неся потери. В Вильче наши штурмовики продвинулись в южном направлении, заняли девять домовладений и один опорный пункт врага. За сутки продвижение составило до 300 м. В районе Лимана „Воины Севера“ продвинулись на двух участках. Общее продвижение составило до 400 м. В лесном массиве западнее Лимана уничтожена ДРГ ВСУ, осуществлявшая минирование леса. В составе ДРГ ликвидирован офицер ВСУ. На участке фронта Меловое — Хатнее „северяне“ возобновили наступательные действия и продвинулись на 700 метров по лесопосадкам. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал», — добавили авторы канала.

Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск.

«Президент заслушал доклады начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, командующего войсками группировки „Центр“ Валерия Солодчука и командующего войсками группировки „Восток“ Андрея Иванаева. Российские войска освободили Красноармейск в Донецкой Народной Республике и Волчанск в Харьковской области. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав подразделений, участвующих в освобождении населенного пункта Волчанск Харьковской области», — заявили в МО РФ.

