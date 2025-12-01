День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 11:10

Ограничение работы WhatsApp 1 декабря: где сбои в России, когда заблокируют

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня, 1 декабря, в России наблюдаются сбои в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что известно о введении ограничений на работу мессенджера, когда его заблокируют?

Почему не работает WhatsApp 1 декабря

Роскомнадзор начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений российского законодательства. В ведомстве уточнили, что мессенджер используется для организации и проведения терактов в стране, а также для мошенничества.

Отмечается, что в случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства WhatsApp полностью заблокируют в РФ. В Роскомнадзоре обратили внимание, что ограничения вводят поэтапно, что позволяет пользователям перейти «на использование других мессенджеров».

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», 1 декабря пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения как на мобильных устройствах, так и на стационарных. Жалобы поступают на отсутствие оповещений, а также сбои при загрузке мессенджера и совершении звонков.

Порядка 28% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 1 декабря приходятся на Москву, 16% — на Санкт-Петербург, 13% — на Новосибирскую область, 5% — на Хабаровский край, 4% — на Красноярский край и Иркутскую область, 3% — на Сахалин, Омскую, Ленинградскую, Свердловскую и Томскую области, 2% — на Татарстан, Алтайский и Приморский край, Ростовскую, Московскую и Челябинскую области, 1% — на Кузбасс, Краснодарский край и Амурскую область.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Когда заблокируют WhatsApp в России

Мессенджер WhatsApp может быть заблокирован в России в течение следующих шести месяцев, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Парламентарий отметил, что на рынке есть много мессенджеров, в связи с чем уход WhatsApp не окажет никакого влияния на россиян.

«Я, безусловно, допускаю возможность блокировки WhatsApp в России. И думаю, что это может произойти в течение четырех — шести месяцев», — сказал он.

Кроме того, в стадии завершения находится работа по импортозамещению WhatsApp национальным мессенджером MAX, сообщил депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Мое мнение: благодаря стремительному развитию национальной платформы MAX работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается. У WhatsApp было предостаточно времени, чтобы наладить элементарное взаимодействие с российскими регуляторами, однако не было сделано даже попыток», — отметил он.

Читайте также:

Утильсбор на иномарки: новые правила с 1 декабря, как вырастут цены на авто

Магнитные бури сегодня, 1 декабря: что завтра, давление, апатия, стресс

Моросящий снегопад и холод до –10? Погода в Москве в декабре: чего ждать

WhatsApp
новости
блокировки
сбои
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал ответил, откуда ВСУ могли атаковать Каспийск
Поляки разделились во мнениях о будущем дипотношений с Россией
Удары по Украине сегодня, 1 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Любителям сидеть на унитазе с телефоном рассказали об «анальной мясорубке»
Чиновников в российском регионе ждут сокращения
В Британии назвали ошибку Зеленского перед переговорами Украины и США
Россиянин ударил топором мотоциклиста на заправке и попал на видео
Зумеры помогли Билану поднять прайс на новогодние корпоративы
Перенесший рак журналист назвал переломное событие в своей жизни
В Перми водители застряли в километровой пробке из-за ДТП
В АТОР предсказали рост турпотока из Китая в Россию после отмены виз
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 1 декабря
Ангарскому маньяку вынесли приговор по делу о двойном убийстве
В Минпромторге раскрыли средний возраст автомобилей в России
Значительная часть прежнего парламента Киргизии возвращается в новый созыв
Калифорнийские ученые нашли уникальную амебу
Традиционную программу зимних развлечений запустили в Москве
«Мерзость»: у Плющенко лопнуло терпение из-за матери Костылевой
Скончался заслуженный врач России Ярцев
В Госдуме возмутились лечением мигрантов по ОМС
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.