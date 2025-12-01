Ограничение работы WhatsApp 1 декабря: где сбои в России, когда заблокируют

Сегодня, 1 декабря, в России наблюдаются сбои в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что известно о введении ограничений на работу мессенджера, когда его заблокируют?

Почему не работает WhatsApp 1 декабря

Роскомнадзор начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений российского законодательства. В ведомстве уточнили, что мессенджер используется для организации и проведения терактов в стране, а также для мошенничества.

Отмечается, что в случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства WhatsApp полностью заблокируют в РФ. В Роскомнадзоре обратили внимание, что ограничения вводят поэтапно, что позволяет пользователям перейти «на использование других мессенджеров».

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», 1 декабря пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения как на мобильных устройствах, так и на стационарных. Жалобы поступают на отсутствие оповещений, а также сбои при загрузке мессенджера и совершении звонков.

Порядка 28% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 1 декабря приходятся на Москву, 16% — на Санкт-Петербург, 13% — на Новосибирскую область, 5% — на Хабаровский край, 4% — на Красноярский край и Иркутскую область, 3% — на Сахалин, Омскую, Ленинградскую, Свердловскую и Томскую области, 2% — на Татарстан, Алтайский и Приморский край, Ростовскую, Московскую и Челябинскую области, 1% — на Кузбасс, Краснодарский край и Амурскую область.

Когда заблокируют WhatsApp в России

Мессенджер WhatsApp может быть заблокирован в России в течение следующих шести месяцев, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Парламентарий отметил, что на рынке есть много мессенджеров, в связи с чем уход WhatsApp не окажет никакого влияния на россиян.

«Я, безусловно, допускаю возможность блокировки WhatsApp в России. И думаю, что это может произойти в течение четырех — шести месяцев», — сказал он.

Кроме того, в стадии завершения находится работа по импортозамещению WhatsApp национальным мессенджером MAX, сообщил депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Мое мнение: благодаря стремительному развитию национальной платформы MAX работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается. У WhatsApp было предостаточно времени, чтобы наладить элементарное взаимодействие с российскими регуляторами, однако не было сделано даже попыток», — отметил он.

