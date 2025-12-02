День матери
02 декабря 2025 в 08:03

ВС России ликвидировали украинскую ДРГ, пытавшуюся заминировать лес

В лесу у Лимана Харьковской области ликвидировали украинскую ДРГ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ уничтожена в лесном массиве западнее Лимана в Харьковской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Там уточнили, что противник пытался минировать лес.

На Харьковском направлении в лесном массиве западнее Лимана уничтожена ДРГ ВСУ, осуществлявшая минирование леса. В составе ДРГ ликвидирован офицер ВСУ, — сказал собеседник агентства.

Ранее в Минобороны информировали, что силы ПВО за ночь сбили 45 украинских БПЛА над регионами России. В ведомстве отметили, что четыре из них ликвидированы над Чечней.

Также стало известно, что в Харьковской области был ликвидирован пункт управления пограничной комендатуры быстрого реагирования погранслужбы Украины вместе с начальством. По информации источников, удар был нанесен в районе населенного пункта Черняки.

До этого выяснилось, что командование ВСУ бросило часть группировки под Харьковом. Военные оказались заблокированы в лесном массиве на востоке Волчанска. Отмечается, что ВСУ не получили приказа на отход и были оставлены командованием с целью задержать продвижение бойцов российской группировки войск «Север».

