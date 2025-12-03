Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 13:37

В Минобороны объяснили значение села Червоное в Запорожье

Минобороны: группировка «Восток» получила новый выход к Гуляйполю

Танк Т-80БВМ подразделения группировки войск «Восток» Танк Т-80БВМ подразделения группировки войск «Восток» Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Группировка войск «Восток» получила дополнительный выход к Гуляйполю после освобождения села Червоное в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Это значительно осложнило противнику удержание обороны на данном участке линии боевого соприкосновения.

Освобождение населенного пункта Червоное открыло подразделениям группировки войск «Восток» дополнительный выход на направление Гуляйполя и осложнило противнику удержание обороны на этом участке, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области. В операции участвовали военнослужащие группировки «Восток».

До этого сообщалось, что командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук и командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев доложили президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в Донецкой Народной Республике и Волчанска в Харьковской области, а также о начале операции по взятию под контроль Гуляйполя в Запорожской области. Путин выразил благодарность командованию и личному составу группировок за эффективные действия.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии для NEWS.ru говорил, что российские вооруженные силы способны установить полный контроль над Волчанском в Харьковской области до конца 2025 года. Он отметил, что в настоящее время под контролем российской армии находится приблизительно 70% территории города.

