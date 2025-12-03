«В любом случае»: Певцов заявил о необходимости дойти до пляжей Одессы Певцов: Россия должна быть готова дойти до пляжей Одессы

Россия должна быть готова к силовому решению кризиса на Украине и освобождению своих исторических земель, включая Одессу, заявил депутат Госдумы, народный артист РФ Дмитрий Певцов в комментарии ТАСС. По его мнению, именно так должен решиться вопрос о мире на русской земле.

Он (кризис — NEWS.ru) будет решаться военным путем в любом случае. <…> Чтобы мы в конце концов ездили в Одессу отдыхать, на пляжах купались. Именно так решается этот вопрос, — сказал артист.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что освобождение административных центров Запорожской и Херсонской областей представляет одну из наиболее трудных задач для российской армии. Он подчеркнул, что решение этой задачи критически важно для защиты безопасности прилегающих к границе российских территорий.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема возможного новогоднего перемирия в зоне специальной военной операции сейчас не рассматривается. Он уточнил, что настоящее положение дел предполагает совершенно другой формат развития событий.