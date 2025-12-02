В Госдуме назвали одну из самых сложных задач России в зоне СВО Депутат Соболев назвал освобождение Запорожья и Херсона самой сложной задачей РФ

Освобождение столиц Запорожской и Херсонской областей является одной из самых сложных задач для Вооруженных сил России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности приграничных регионов страны.

Ближайшая наша задача — полностью освободить новые субъекты РФ. Особенно это сложно будет сделать в Запорожской и Херсонской областях, где даже столицы находятся в руках фашистов, и создать, как буквально вчера президент [Владимир Путин] заявил, зону безопасности, чтобы не обстреливали наши города, в том числе в новых субъектах РФ. Интересы США и Европы говорят о том, что этот конфликт будет продолжаться, особенно из-за европейских политиков, которые заинтересованы в этом кровно, — поделился Соболев.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Операция по установлению контроля над этими территориями была проведена подразделениями Восточной группировки войск.