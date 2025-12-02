Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 15:47

В Госдуме назвали одну из самых сложных задач России в зоне СВО

Депутат Соболев назвал освобождение Запорожья и Херсона самой сложной задачей РФ

ВС РФ ВС РФ Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Освобождение столиц Запорожской и Херсонской областей является одной из самых сложных задач для Вооруженных сил России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности приграничных регионов страны.

Ближайшая наша задача — полностью освободить новые субъекты РФ. Особенно это сложно будет сделать в Запорожской и Херсонской областях, где даже столицы находятся в руках фашистов, и создать, как буквально вчера президент [Владимир Путин] заявил, зону безопасности, чтобы не обстреливали наши города, в том числе в новых субъектах РФ. Интересы США и Европы говорят о том, что этот конфликт будет продолжаться, особенно из-за европейских политиков, которые заинтересованы в этом кровно, — поделился Соболев.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Операция по установлению контроля над этими территориями была проведена подразделениями Восточной группировки войск.

ВС РФ
Госдума
Запорожье
Херсон
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФЛГР объяснила решение по отстранению Большунова от соревнований
Набиуллина высказалась о влиянии ключевой ставки на бизнес
Мать покрывала садиста: отчим до смерти забил падчерицу скалкой
В Раде оценили ситуацию в экономике Украины
Малышева раскритиковала холостяка после его признания
Элитное авто в Москве превратилось в факел
В СВОП раскрыли, о чем говорит приезд в Россию зятя Трампа Кушнера
Николаев ответил на обвинения Собчак в жадности
Эксперт рассказал, можно ли заменить традиционное мясо насекомыми
Допуск российских лыжников до турниров разозлил норвежцев
Появились новые детали в деле девочки, которая умерла в стоматологии
«С каждым днем хуже»: Долину предупредили о репутационной точке невозврата
«Позорно сбежал»: Володин раскрыл, кто чуть не довел мир до ядерной войны
«Будто в плену у фашистов побывал»: мужчину избили на концерте Шуфутинского
Стало известно наказание для Большунова по итогам инцидента с Бакуровым
Ученый назвал явление, из-за которого может не быть снега
Самолет с россиянами посадили в Турции после двух ударов молнии
Крупный застройщик из-за долгов решил выпустить облигации
«Важно не забыть про таблетки»: в Госдуме высмеяли новый западный тренд
Несколько десятков россиян вынужденно «захватили» самолет в Казахстане
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.