Одним из подразделений украинской армии заинтересовались в СБУ СБУ инициировала внезапную проверку командования 225-го штурмового полка ВСУ

Служба безопасности Украины в Сумской области инициировала проверку в отношении командования одного из подразделений ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Речь идет о 225-м отдельном штурмовом полке, дислоцированном в указанном регионе.

В подразделения, дислоцирующиеся в Сумской области, прибыли проверяющие из СБУ. Особо тщательно проверяют руководство 225-го ошп, — сказал журналистам собеседник.

Отмечается, что данное воинское формирование участвовало в боевых действиях на территории Курской области. Полк также упоминался в сводках в рамках наступления группировки войск «Север» ВС РФ.

Представитель российских структур добавил, что на этом участке противник предпринял три контратаки силами 225-го полка. Все они были успешно отражены, а противник отошел на исходные рубежи, понеся потери.

