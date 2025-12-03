Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 12:10

Одним из подразделений украинской армии заинтересовались в СБУ

СБУ инициировала внезапную проверку командования 225-го штурмового полка ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Служба безопасности Украины в Сумской области инициировала проверку в отношении командования одного из подразделений ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Речь идет о 225-м отдельном штурмовом полке, дислоцированном в указанном регионе.

В подразделения, дислоцирующиеся в Сумской области, прибыли проверяющие из СБУ. Особо тщательно проверяют руководство 225-го ошп, — сказал журналистам собеседник.

Отмечается, что данное воинское формирование участвовало в боевых действиях на территории Курской области. Полк также упоминался в сводках в рамках наступления группировки войск «Север» ВС РФ.

Представитель российских структур добавил, что на этом участке противник предпринял три контратаки силами 225-го полка. Все они были успешно отражены, а противник отошел на исходные рубежи, понеся потери.

Ранее украинский военнопленный Сергей Костецкий, служивший водителем, рассказал, что иностранная бронетехника, которую страны Запада поставляли Украине, не задерживалась в ВСУ. По его словам, военная техника куда-то загадочно исчезала из частей.

Украина
ВСУ
СБУ
Сумская область
проверки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле раскрыли отношение России к работе США по Украине
В Кремле оценили риски для Европы из-за отказа от российского газа
Капитан «Локомотива» Баринов решил уйти в ЦСКА
Хабенский дал три совета для тех, кто только встает на путь волонтерства
Песков заявил об историческом шаге между США и Россией
Песков назвал условие для продуктивных переговоров с США по Украине
Лепс ответил на слухи о признании Кадышевой самой дорогой артисткой России
Песков раскрыл, когда может состояться телефонный разговор Путина и Трампа
В ВТБ рассказали об устойчивости бизнеса и роли банков сегодня
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 декабря: где сбои в России
«Из коррекционной школы»: раскрыты особенности юноши-убийцы из Прокопьевска
Китай осудил попытки Еврокомиссии использовать активы России
Песков ответил на вопрос об отказе Путина от мирного плана США
Психотерапевт объяснил, когда вреднее всего смотреть короткие видео
Прокурор попросил добавить Акунину еще год
Раскрыто, почему Трамп именно сейчас отменил подписанные при Байдене законы
Раскрыта причина жестокого убийства матери школьницей в Прокопьевске
В МИД РФ раскрыли, как Запад использует борьбу с терроризмом в своих целях
Невролог рассказала, с чем связана привычка трясти ногой
«Без допинга ничего не смогут»: Васильев о завершении карьеры братьев Бё
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.