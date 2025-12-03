Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 14:38

Военэксперт раскрыл, когда Россия может полностью освободить ДНР

Военэксперт Кнутов: Россия может полностью освободить ДНР в течение полугода

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Вооруженные силы России могут полностью освободить территорию Донецкой Народной Республики в течение полугода, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, текущие задачи российской армии сосредоточены на Покровско-Мирноградском направлении.

Сейчас РФ работает над освобождением Покровско-Мирноградской агломерации. Я думаю, что до конца года мы завершим взятие этих территорий. Дальше встанет самый тяжелый вопрос — Славянск. Этот город наряду с Краматорском — достаточно мощный укрепрайон. Его взятие может занять от нескольких месяцев до полугода. У Краматорска высота над уровнем моря около 177 метров, а Славянск находится почти внизу. Поэтому если мы берем Краматорск, то освобождение Славянска будет происходить намного быстрее, потому что город будет как на ладони. Именно местность создает определенные проблемы в полном освобождении ДНР, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что в качестве одного из возможных вариантов развития событий рассматривается сценарий, при котором украинское руководство может объявить о досрочных выборах. Однако, добавил военэксперт, даже смена власти на Украине вряд ли кардинально изменит ситуацию на фронте.

Сейчас обсуждается такой сценарий: Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) может к Новому году объявить о своей отставке и назначить выборы. Если он это сделает, то будет позитивный момент. Хотя приход к власти Валерия Залужного (посол Украины в Великобритании. — NEWS.ru) может быть не намного лучше, а даже и хуже во многих отношениях. Поэтому ключевым моментом остается наша победа в ходе боевых действий, — резюмировал Кнутов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Вооруженные силы России могут освободить Северск и Гуляйполе до конца 2025 года. По его словам, наступательный потенциал армии РФ позволяет ставить такие задачи даже в условиях ожесточенного сопротивления противника.

