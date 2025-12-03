Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Европе назвали главную цель затягивания конфликта на Украине

Депутат Картайзер: ЕС пытается стать военным альянсом с помощью Украины

Лидеры стран Европейского союза затягивают конфликт на Украине, чтобы превратить объединение в военный альянс, предположил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. По его словам, которые приводит РИА Новости, политики хотят сделать из Еврокомиссии подобие правительства объединенного европейского федеративного государства.

Некоторые европейские лидеры стремятся затянуть конфликт с тем, чтобы превратить ЕС в военный альянс и сделать комиссию подобием правительства объединенного европейского федеративного государства — без какого-либо согласия государств-членов, — заявил Картайзер.

Накануне, 2 декабря, президент России Владимир Путин провел встречу со специальным посланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Переговоры продлились почти пять часов.

Как отметил помощник главы государства Юрий Ушаков, прошедшая в Кремле встреча выдалась полезной и конструктивной. Он назвал беседу Путина и Уиткоффа содержательной. При этом Ушаков признал, что компромиссный вариант плана по урегулированию на Украине пока не сформирован.

