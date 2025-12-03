Военэксперт ответил, как США могут ускорить мирный процесс на Украине

Вооруженные силы Украины потерпят сокрушительное поражение при отключении спутниковой системы Starlink, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, если Соединенные Штаты перестанут передавать Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot, снаряды HIMARS и ATACMS, то украинская армия продержится не больше месяца.

Мне кажется, что очень многое в мирном урегулировании на Украине зависит от США. У них есть мощные рычаги, связанные с поставками ракет, разведывательной информацией и работой Starlink. Если отключить ВСУ от спутниковой системы, то Украине будет нанесено сокрушительное поражение. Прекратив поставку Patriot, HIMARS и ATACMS, украинская армия долго не продержится, сдастся максимум через две недели или месяц. Пойдет ли на это Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru)? Я сомневаюсь, потому что ему не хочется радикально ссориться с ЕС, — пояснил Кнутов.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не участвуют в финансовом обеспечении украинского кризиса. По его словам, страна стремится положить конец противостоянию.