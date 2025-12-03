Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 14:17

В Госдуме ответили, стоит ли ожидать новогоднего перемирия в зоне СВО

Депутат Колесник назвал возможным новогоднее перемирие в зоне СВО

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новогоднее перемирие может быть объявлено в зоне проведения специальной военной операции, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, реализация данной инициативы будет зависеть в том числе от действий украинской стороны.

Допускаю, что новогоднее перемирие в зоне СВО возможно. Как отмечал наш президент [Владимир Путин], мы готовы к любым переговорам и обсуждениям, даже с ЕС и недружественными странами. Другое дело, что со стороны Украины такие договоренности ранее никогда не соблюдались. Так что сначала перемирие могут объявить, но потом оно прекратится из-за атак ВСУ. Мы же не будем сидеть и смотреть, как это происходит, — высказался Колесник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможном новогоднем перемирии в зоне СВО в настоящее время не обсуждается. По его словам, текущая ситуация предполагает совершенно иной процесс.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что после установления мирного соглашения в зоне боевых действий начинается процесс отвода воинских формирований. По его словам, следующим этапом становится решение Генерального штаба о сокращении численности вооруженных сил и возвращении военнослужащих к местам постоянной дислокации.

СВО
перемирия
Россия
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Совместными усилиями»: в ГД высказались о сроках запрета на продажу вейпов
Ставки на билеты на «Щелкунчика» в Большом театре выросли вдвое
Юрист рассказал, как получить компенсацию за отмену авиарейса
Корстин заявила, что не жалеет о выборе сборной России вместо Франции
«Все меняется»: физиогномист оценил поведение Уиткоффа на переговорах
«Они вредят»: Фицо раскрыл, как проголосует Словакия в ЕС по газу из России
На Западе позабавились над евролидерами, чьи «уши горели» после речи Путина
Презерватив не спас россиянку от беременности
Большинство россиян высказались против отмены новогодних праздников
Корстин рассказала, какие достижения считает главными в своей карьере
Юрист объяснил, когда налоговики могут списывать деньги с вкладов россиян
На Украине задержали причастных к убийству сына заммэра Харькова
В Италии не смогли договориться о продлении военной помощи Украине
Стало известно о падении интереса к новогодним корпоративам
Голливудский актер заявил, что горд быть русским
В Госдуме ответили, кто должен регулировать проблемы с бездомными животными
Парламент Петербурга поддержал изменения в правилах расселения хрущевок
Юрист предупредил, когда за запуск салютов грозит штраф
Миронов перечислил главные условия для подписания мира с Украиной
Пономарев оценил возможный переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.