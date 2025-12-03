В Госдуме ответили, стоит ли ожидать новогоднего перемирия в зоне СВО

Новогоднее перемирие может быть объявлено в зоне проведения специальной военной операции, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, реализация данной инициативы будет зависеть в том числе от действий украинской стороны.

Допускаю, что новогоднее перемирие в зоне СВО возможно. Как отмечал наш президент [Владимир Путин], мы готовы к любым переговорам и обсуждениям, даже с ЕС и недружественными странами. Другое дело, что со стороны Украины такие договоренности ранее никогда не соблюдались. Так что сначала перемирие могут объявить, но потом оно прекратится из-за атак ВСУ. Мы же не будем сидеть и смотреть, как это происходит, — высказался Колесник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможном новогоднем перемирии в зоне СВО в настоящее время не обсуждается. По его словам, текущая ситуация предполагает совершенно иной процесс.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что после установления мирного соглашения в зоне боевых действий начинается процесс отвода воинских формирований. По его словам, следующим этапом становится решение Генерального штаба о сокращении численности вооруженных сил и возвращении военнослужащих к местам постоянной дислокации.