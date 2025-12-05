«Под каждой цифрой есть имя»: Мирошник раскрыл число жертв ВСУ Мирошник: свыше 25 тыс. человек пострадали от действий ВСУ с февраля 2022 года

Свыше 25 тыс. гражданских лиц пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины с февраля 2022 года, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в ходе пресс-конференции «Преступления киевского режима против женщин и детей». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, российские власти верифицируют показания пострадавших для подготовки соответствующих докладов.

На сегодняшний день с февраля 2022 года среди гражданского населения России уже больше 25 тыс. [человек] пострадало. 25 022 человека — вот данные на 1 декабря. За последний месяц, за ноябрь, — 300 человек пострадало, среди них 38 человек погибло. Один ребенок у нас погиб только в ноябре месяце, — поделился дипломат.

Только с начала 2025 года в России от действий ВСУ пострадали 295 несовершеннолетних, из них 273 получили ранения, 22 — погибли, подчеркнул Мирошник. Он отметил, что Следственный комитет использует собранные данные для возбуждения уголовных дел и наказания причастных лиц.

Под каждой этой цифрой есть фамилия, имя, отчество, данные, когда пострадал этот ребенок, и точное понимание, с какой стороны прилетело, какой боеприпас был, какое военное подразделение его выпустило, кто командовал этим подразделением. На основании этого Следственный комитет возбуждает уголовные дела, — пояснил он.

Мирошник признал, что большинство приговоров по этим уголовным делам выносятся заочно, но, по его мнению, эта работа не является напрасной. Он выразил уверенность, что люди, причастные к убийствам гражданского населения, «непременно либо будут ликвидированы в рамках военной операции, либо сядут на скамью подсудимых».

И вот там уже будут все основания для того, чтобы вынести соответствующее определение в их адрес, — заключил он.

Ранее Мирошник заявил, что Украина считает врагами и преследует всех, кто не поддерживает ее диктатуру. По его словам, Киев не обращает внимания ни на национальность, ни на языковые принципы, ни на политические вероисповедания.