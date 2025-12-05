ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 14:11

«Под каждой цифрой есть имя»: Мирошник раскрыл число жертв ВСУ

Мирошник: свыше 25 тыс. человек пострадали от действий ВСУ с февраля 2022 года

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Свыше 25 тыс. гражданских лиц пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины с февраля 2022 года, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в ходе пресс-конференции «Преступления киевского режима против женщин и детей». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, российские власти верифицируют показания пострадавших для подготовки соответствующих докладов.

На сегодняшний день с февраля 2022 года среди гражданского населения России уже больше 25 тыс. [человек] пострадало. 25 022 человека — вот данные на 1 декабря. За последний месяц, за ноябрь, — 300 человек пострадало, среди них 38 человек погибло. Один ребенок у нас погиб только в ноябре месяце, — поделился дипломат.

Только с начала 2025 года в России от действий ВСУ пострадали 295 несовершеннолетних, из них 273 получили ранения, 22 — погибли, подчеркнул Мирошник. Он отметил, что Следственный комитет использует собранные данные для возбуждения уголовных дел и наказания причастных лиц.

Под каждой этой цифрой есть фамилия, имя, отчество, данные, когда пострадал этот ребенок, и точное понимание, с какой стороны прилетело, какой боеприпас был, какое военное подразделение его выпустило, кто командовал этим подразделением. На основании этого Следственный комитет возбуждает уголовные дела, — пояснил он.

Мирошник признал, что большинство приговоров по этим уголовным делам выносятся заочно, но, по его мнению, эта работа не является напрасной. Он выразил уверенность, что люди, причастные к убийствам гражданского населения, «непременно либо будут ликвидированы в рамках военной операции, либо сядут на скамью подсудимых».

И вот там уже будут все основания для того, чтобы вынести соответствующее определение в их адрес, — заключил он.

Ранее Мирошник заявил, что Украина считает врагами и преследует всех, кто не поддерживает ее диктатуру. По его словам, Киев не обращает внимания ни на национальность, ни на языковые принципы, ни на политические вероисповедания.

Родион Мирошник
Украина
Россия
ВСУ
мирные жители
пострадавшие
жертвы
