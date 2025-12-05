«Беспилотный спорт станет всемирным»: глава федерации о его перспективах

Россия имеет все шансы стать глобальным лидером в беспилотной авиации. Об в интервью NEWS.ru рассказал президент физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация беспилотной авиации» (ФСОО) Дмитрий Романов в рамках II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума (ТИЭФ-2025).

Шаг к становлению «беспилотного спорта»

— Дмитрий Николаевич, сегодня вы анонсируете трансформацию ФСОО «Федерация беспилотной авиации» во всероссийскую федерацию по беспилотному спорту с полномочиями в области международной деятельности. Расскажите, что это значит на практике и почему это исторический момент для России и мира?

— Действительно, это не просто административная смена статуса — это мощный рывок, который позиционирует Россию как глобального лидера в инновационном спорте. Федерация за кратчайший срок объединила 62 региона РФ: 51 отделение ведет социально-значимую деятельность, 18 находятся в реестре физкультурных организаций Минспорта, плюс 4 международных представительства.

Беспилотный спорт претерпел множественные изменения, прошел испытания, апробацию, и теперь мы ждем признания этого вида спорта в 100 странах мира. В 2026 году на мировой арене появится Международная ассоциация беспилотного спорта — это станет шагом к его всемирному становлению, мостом мира и сотрудничества для всех стран, неся ценности дружбы и совместного прогресса через доступные технологии и партнерство. Технологии становятся ареной, вдохновляя миллионы людей на инновации, делая прогресс доступным для всех — от школьных секций до международных фестивалей, гармонизируя спорт с образованием и профессиональными стандартами.

— Как будет работать Международная ассоциация беспилотного спорта? Каковы ее первые шаги, кто партнеры?

— Международная ассоциация беспилотного спорта — это альянс полностью независимый с децентрализованной системой управления, где каждая страна сможет участвовать в управлении и каждый голос будет учтен вне зависимости от статуса. Первые шаги: регистрация в 2026 году, адаптированный устав для всемирного признания. Партнеры — прежде всего органы развития спорта стран-участниц. В России это Министерство спорта и Олимпийский комитет. Наша цель — всемирная ассоциация беспилотного спорта, где российские квалификации реального сектора экономики, синхронизированные со спортом, станут шагом к технологическому будущему.

Вызовы и их преодоление

— Беспилотные технологии часто ассоциируются с безопасностью и обороной. Как федерация находит баланс между спортом и национальной безопасностью, особенно в контексте противовоздушной обороны?

— Баланс — в стандартах, в частности в профессиональных квалификациях, где полученные знания и умения годами доказывали безопасность и профессиональное мастерство. У нас гражданский спорт, ориентированный на все слои населения: этот вид прошел испытания и апробацию, и почти все объекты спорта подходят для подготовки, и большинство из них — для соревнований. В контексте противовоздушной обороны видом спорта предусмотрены все мероприятия по недопущению нарушений воздушного пространства. Мы объединяем через спорт и технологии, внедряя беспилотные системы как массовый спорт — будущее отраслей.

— Какие вызовы вы видите в реализации? И как привлечь бизнес и НКО к проектам?

Вызовы — регуляторные барьеры и финансирование, но экспериментальные правовые режимы и национальные проекты решают это. Прежде всего хочу отметить, что мы открылись как общественная организация и объединяем различные отрасли экономики, которые на первый взгляд не связаны с беспилотными технологиями, но при общих точках соприкосновения и единстве рождаются уникальные проекты. Наша миссия: социально-спортивная интеграция населения страны в различных отраслях деятельности будущего. Призываю: присоединяйтесь! Мы открыты для сотрудничества и кооперации.

