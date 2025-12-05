Бородина показала свой шикарный номер в отеле Дубая

Телеведущая Ксения Бородина показала поклонникам шикарный номер в одном из отелей Дубая, который забронировала для отдыха с супругом Николаем Сердюковым. На кадрах в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видны роскошные двухэтажные апартаменты с видом на город. В качестве сюрприза для них подготовили шоколадный вертолетик, финики с золотом и фотографии со свадьбы.

У нас есть свой бар, рамка с нашей свадебной фотографией, финики с золотом. Боже, ну что может быть прекраснее? Стол для переговоров, — восхитилась Бородина.

Ранее Бородина заявила, что общество автоматически относит к альфонсам и «содержанцам» мужчин, чьи доходы ниже заработков их спутниц. В пример она привела мужа, отметив, что его заработок составляет более миллиона рублей, однако это не меняет отношение части аудитории.

Тем временем блогер Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом с электронным браслетом, украсила свой дом к празднованию Нового года, соответствующими кадрами поделился отец ее будущего ребенка Луис Сквиччиарини. Он продемонстрировал, как его беременная избранница создает домашний уют.