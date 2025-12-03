Беременная Лерчек под домашним арестом украсила дом к Новому году

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом с электронным браслетом, украсила свой дом к празднованию Нового года, соответствующими кадрами поделился отец ее будущего ребенка Луис Сквиччиарини. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он продемонстрировал, как его беременная избранница создает домашний уют.

Судя по опубликованным кадрам, браслет надет на левую ногу блогера. Она не стала скрывать его носком.

Ранее Лерчек прибыла в суд для рассмотрения уголовного дела о незаконном выводе из России более 250 млн рублей в Дубай без кольца на безымянном пальце. Во время предыдущего слушания на ее руке было заметно украшение, напоминающее помолвочное кольцо. На судебное заседание Лерчек приехала в сопровождении Сквиччиарини. У инфлюенсера уже есть трое детей от предыдущего брака с бывшим супругом Артемом Чекалиным. Пока неизвестно, планируют ли влюбленные официально оформить свои отношения.

Аргентинский хореограф ожидал Валерию у дверей зала суда, пока рассматривалось дело о незаконном выводе средств. Танцор сопровождал ее на процессе, где также присутствовал ее бывший муж Артем Чекалин.