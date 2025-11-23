Международный муниципальный форум стран БРИКС
Болсонару объяснил повреждение электронного браслета неочевидной причиной

Болсонару заявил, что повредил электронный браслет под галлюцинациями

Жаир Болсонару Жаир Болсонару Фото: IMAGO/Marina Uezima/imago-images.de/Global Look Press
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал, что повредил электронный браслет якобы из-за эффекта лекарств. Он заявил, что видел галлюцинации, передает издание G1.

Бывший президент Жаир Болсонару на слушании в воскресенье заявил, что попытка взлома электронного браслета была вызвана «срывом», спровоцированным приемом лекарств. Он также отрицал какую-либо попытку побега, — отметили на портале.

Отмечается, что экс-президент Бразилии был арестован полицией 22 ноября. В органах связали ужесточение меры содержания с призывом сына бывшего главы государства Флавио Болсонару устроить акцию в поддержку отца и высоким риском побега экс-политика. Также Болсонару-старший признался, что попытался вскрыть электронный браслет.

До этого экс-президент находился под домашним арестом в ожидании рассмотрения апелляции. Политика, занимавшего пост президента с 2019 по 2022 год, приговорили к 27 годам тюремного заключения по обвинению в организации заговора с целью предотвращения прихода к власти Луиса да Силвы в январе 2023 года.

