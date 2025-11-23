Экс-президент Бразилии пытался вскрыть паяльником электронный браслет

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, находившийся под домашним арестом, признался в попытке вскрыть электронный браслет паяльником, передает Reuters. Контрольное устройство получило серьезные повреждения и было заменено на новое, отметили в источнике.

Бывший президент <…> признался, что использовал паяльник, чтобы вскрыть браслет, но не объяснил, зачем он это сделал, — сказано в публикации.

Этот трюк привел к повторному аресту Болсонара. Судья верховного суда предоставил его адвокатам 24 часа для предоставления объяснений по данному инциденту, подчеркнули в источнике.

Ранее полиция арестовала Болсонару. Он находился под домашним арестом в ожидании рассмотрения апелляции. Политика, занимавшего пост президента с 2019 по 2022 год, приговорили к 27 годам тюремного заключения по обвинению в организации заговора с целью предотвращения прихода к власти Луиса да Силвы в январе 2023 года.

До этого политолог Егор Лидовской в беседе с NEWS.ru говорил, что Болсонару обладает правом на оспаривание обвинительного приговора по делу о предполагаемой попытке государственного переворота. По словам эксперта, защита политика будет добиваться рассмотрения апелляции полным составом Верховного суда страны.