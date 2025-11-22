Полиция арестовала бывшего президента

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, находившийся под домашним арестом в ожидании рассмотрения апелляции, был взят под стражу, сообщает Reuters. Экс-глава государства, занимавший пост в 2019-2022 годах, до этого был приговорен к 27 годам тюремного заключения по обвинению в организации заговора с целью предотвращения прихода к власти Лулы да Силвы в январе 2023 года.

Представитель защиты не смог назвать конкретные основания для задержания своего подзащитного. По информации источников агентства, решение о заключении под стражу является превентивной мерой. Ожидается, что адвокаты будут ходатайствовать о сохранении прежней меры пресечения, ссылаясь на проблемы со здоровьем у Болсонару.

Ранее политолог Егор Лидовской в беседе с NEWS.ru говорил, что Болсонару обладает правом на очередную попытку оспорить обвинительный приговор по делу о предполагаемой попытке государственного переворота. По словам эксперта, защита политика будет добиваться рассмотрения апелляции полным составом Верховного суда страны.

До этого бывший президент Бразилии был выписан из медицинского учреждения после трехнедельной госпитализации. Он перенес хирургическое вмешательство на кишечнике.