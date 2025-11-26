Раскрыты условия содержания экс-президента Бразилии в тюрьме Brasil247: Болсонару поместили в камеру для привилегированных с ванной и ТВ

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, осужденный на 27 лет тюрьмы за попытку госпереворота, начал отбывать наказание, передает портал Brasil247. При этом его ожидают вполне комфортные условия содержания. По данным портала, политика разместили в камере со всем необходимым.

Болсонару будет находиться в 12-метровой камере в штаб-квартире Федеральной полиции в Бразилиа. Условия его содержания аналогичны тем, что были у действующего президента Лулы да Силвы, когда тот отбывал срок в 2018–2019 годах.

Помещение, где содержится экс-лидер, недавно отремонтировали, установили кондиционер, телевизор и мини-холодильник. Ему гарантирована физическая защита.

Там есть отдельная ванная комната, кровать, письменный стол, шкаф, стул, а также бытовая техника, — передает портал.

Экс-президент Бразилии был арестован полицией 22 ноября. В органах связали ужесточение меры содержания с призывом сына бывшего главы государства Флавио Болсонару устроить акцию в поддержку отца и высоким риском побега экс-политика. Также Болсонару-старший признался, что попытался вскрыть электронный браслет.