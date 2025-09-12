Политолог оценил шансы Болсонару избежать тюрьмы за попытку госпереворота Политолог Лидовской: у Болсонару есть право еще раз доказать свою невиновность

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару имеет право еще раз попытаться доказать свою невиновность в деле о попытке государственного переворота, заявил NEWS.ru генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. По его словам, защита политика будет настаивать на рассмотрении апелляции полным составом Высшего суда страны.

Приговор Болсонару справедливый. Для меня было очевидно, что он инициировал попытку госпереворота в Бразилии, все указывает на это. Я считаю, что суд вынес очень правильное решение, потому что представленные доказательства были вескими для вынесения обвинительного приговора. Он сможет еще раз попытаться доказать свою невиновность перед полной коллегией Высшего суда Бразилии, подав апелляцию. Если она не будет принята к рассмотрению или суд при этом вновь вынесет обвинительный приговор, тогда ничего не остается, кроме как отправиться отбывать тюремное заключение, — пояснил Лидовской.

Он отметил, что решение по Болсонару было вынесено коллегией из пяти судей, четверо из которых проголосовали за обвинительный приговор. Однако, по его словам, высшей судебной инстанцией в Бразилии является полная коллегия Верховного суда в составе 11 судей.

Ранее стало известно, что Болсонару приговорили к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения. Такое решение было принято по итогам дела о государственном перевороте.