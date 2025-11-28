День матери
28 ноября 2025 в 19:59

Бородина публично подсчитала заработки мужа-«содержанца»

Бородина: мужчину могут назвать альфонсом даже при миллионных доходах

Ксения Бородина Ксения Бородина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Общество автоматически относит к альфонсам и «содержанцам» мужчин, чьи доходы ниже заработков их спутниц, заявила телеведущая Ксения Бородина в своем шоу на YouTube. В пример она привела мужа, блогера Николая Сердюкова, отметив, что его заработок составляет более миллиона рублей, однако это не меняет отношение части аудитории.

Если женщина зарабатывает больше, сколько бы ни зарабатывал мужчина, он автоматом становится альфонсом. Заработок 100% за миллион переходил, — отметила Бородина.

Ранее телеведущая заявила, что заработок ее Сердюкова составляет 2–3 млн в месяц, отвечая на обвинения подписчиков в его «нахлебничестве». Она подчеркнула, что «это больше, чем у 90% россиян». Бородина также называла подписчиков «больными людьми», которые транслируют свои «фантазии» об альфонсах.

Кроме того, блогер предложила хейтерам, продолжающим критиковать ее личную жизнь, «разуть глаза» и посетить психолога. Она отметила, что привыкла к негативным высказываниям и зависти в свой адрес. Бородина обратила внимание, что довольные собой люди не обращают внимания на чужую личную жизнь.

