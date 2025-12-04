У 13 модных брендов потребовали документы в полиции Полиция Италии запросила документы об управлении и поставках у 13 модных брендов

Полиция Италии инициировала расследование, направленное на выявление случаев эксплуатации рабочих в цепочках поставок люксовых брендов, передает Reuters, ссылаясь на судебные документы. В связи с этим полиция запросила у 13 ведущих производителей одежды класса люкс документацию, касающуюся систем управления и контроля их производственных цепочек.

Среди компаний, которые получили запрос, фигурируют такие известные имена, как Dolce & Gabbana, Prada, Gucci, Missoni, Versace и другие. Подчеркивается, что в настоящий момент ни одна из этих компаний не является объектом расследования, в их отношении не применялись меры по введению внешнего управления.

Расследование началось после того, как итальянские карабинеры в ходе обысков в мастерских, принадлежащих китайским предпринимателям в Милане, обнаружили продукцию и документацию известных модных домов. Правоохранительные органы ставят перед собой задачу определить степень вовлеченности этих 13 компаний в эксплуатацию рабочих, а также оценить эффективность их систем корпоративного управления в предотвращении подобных злоупотреблений.

В публикации отмечается, что после предоставления необходимой информации модные дома получат возможность самостоятельно устранить выявленные недочеты. В противном случае прокуратура Милана оставляет за собой право применить соответствующие меры в отношении компаний.

Ранее итальянский модный дом Prada завершил сделку по покупке бренда Versace за $1,4 млрд. До этого владельцем являлся холдинг Capri Holdings. Регулирующие органы выдали для передачи бренда все нужные разрешения.