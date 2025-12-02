Бренд Versace купили за $1,4 млрд

Итальянский модный дом Prada завершил сделку по покупке бренда Versace за $1,4 млрд, сообщает NBC. До этого им владел холдинг Capri Holdings.

Prada S.p.A. сегодня объявляет об успешном завершении приобретения Versace у Capri Holdings после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов, — сказано в сообщении.

Компания Capri Holdings являлась владельцем бренда Versace с 2018 года. В сентябре данная сделка получила одобрение со стороны Европейской комиссии. Лоренцо Бертелли, сын дизайнера Миуччи Прады, в ноябре заявил, что после завершения поглощения он займет должность исполнительного президента Дома моды Versace.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности ранее сообщила о регистрации во Франции товарного знака Gem Dior для использования в России. Заявку на регистрацию подала компания «Кристиан Диор Кутюр» 1 августа 2024 года.

Вместе с этим СМИ писали о потенциальной утрате прав на товарные знаки для более чем 300 иностранных компаний, ведущих деятельность в России. В их число входят такие бренды, как Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon. Под угрозой оказались торговые марки, которые продлевали регистрацию в Роспатенте в надежде на возобновление своей работы на российском рынке.