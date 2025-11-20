Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 20:02

Раскрыто, кто возглавит Versace после поглощения группой Prada

Сын Прада Лоренцо Бертелли возглавит бренд Versace

Лоренцо Бертелли Лоренцо Бертелли Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Сын дизайнера Миуччи Прада Лоренцо Бертелли заявил в подкасте Bloomberg, что собирается возглавить Versace в качестве исполнительного президента после завершения поглощения бренда группой Prada. В апреле итальянский дом моды Prada начал приобретение бренда Versace у холдинга Capri Holdings за $1,4 млрд (113,5 млрд рублей).

Мы близки к завершению сделки по Versace, я буду исполнительным президентом, — сказал Бертелли.

Ранее Федеральная служба по интеллектуальной собственности сообщила о регистрации французской компанией Christian Dior товарного знака Gem Dior в России. Согласно данным ведомства, заявка на регистрацию была подана компанией «Кристиан Диор кутюр» 1 августа 2024 года.

Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на судебные документы сообщило о риске потери прав на товарные знаки для более 300 иностранных компаний в России, включая Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon. Под угрозой оказались бренды, которые продлевали регистрацию в Роспатенте в ожидании возобновления работы на российском рынке.

Versace
бренды
Италия
поглощения
