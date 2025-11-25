В МИД заявили о регистрации товарных знаков иностранных брендов в России

В МИД заявили о регистрации товарных знаков иностранных брендов в России Лавров: ушедшие иностранные бренды вновь регистрируют товарные знаки в России

Целый ряд покинувших российский рынок иностранных компаний начал повторно регистрировать свои товарные знаки в России, заявил в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин говорил об отсутствии препятствий возвращению иностранных компаний.

Кстати, сейчас читаю периодически в соцсетях, уже целый ряд компаний опять регистрирует здесь свои «имена», — сказал Лавров.

Ранее стало известно, что в России более 300 иностранных компаний, среди которых Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon, рискуют потерять права на свои товарные знаки. Под угрозой оказались бренды, продлевавшие регистрацию в Роспатенте в расчете на возвращение на рынок РФ.

Во вторник, 25 ноября, стало известно, что суд по интеллектуальным правам отказался удовлетворить иск гонконгской компании Multigoods Production Limited, которая требовала прекратить охрану международного товарного знака Hugo Boss на территории России. Ответчиком по иску выступала немецкая компания Hugo Boss AG.